Rize’de tahliye edilen 2 bina havadan görüntülendi

Doğu Karadeniz Bölgesi’ni vuran sağanak Rize’de de sel ve heyelanlara yol açtı. Merkeze bağlı Balsu mahallesinde evinin önündeki su giderini açmaya çalışan Mustafa İnce’nin üzerine duvar devrildi. İnce kendisini gören komşularının duvarı kırarak üzerine gelen toprağı boşaltmasıyla yaralı olarak çıkartıldı.

10 HANELİ 2 BİNA

Mahallenin Salarha Beldesi’nde de seyir halindeki bir otomobil üzeri heyelan nedeniyle toprak doldu. Sürücü toprak altında kalmaktan son anda kurtulurken aynı bölgedeki biri 5 diğeri 6 katlı bitişik bina arkasından gelen toprak bina duvarını yıkarak içeri doldu.

İçerisi balçık dolan 10 haneli 2 bina polis ekiplerinin bölgeye gelerek bina sakinlerine çağrıda bulunmasıyla tahliye edildi. Binadaki 10 daireden çıkarılan 30 kişi, geceyi yakınlarının yanında geçirdi.

Rize’nin Güneysu ilçesinde ise Başköy Köyünde 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. (DHA-İHA)