Rize’de tartışma yaratan karar: Cengiz’e serbest, başkalarına yasak

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan ve koruma altındaki İşkencedere Vadisi’nde yapımı devam eden taş ocağına karşı bölge halkının açtığı dava sonuçlanmış ve Cengiz İnşaat’ın vadiye taş ocağı yapmasına izin verilmişti. Aynı mahkeme, bölgede yapılmak istenilen 2 taş ocağı projesine verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını ise iptal etti.

İsmail AKDUMAN

İyidere Lojistik Limanı’nın yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesi için Cengiz İnşaat tarafından İkizdere’nin İşkencedere Vadisi’ne yapımı devam eden taş ocağında çalışmalar devam ederken, yöre halkı 17 Mart 2021 tarihinde ÇED iptal davası açtı.

Rize İdare Mahkemesi, dünyada koruma altına alınan 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi’ne taş ocağı yapılmasında hiçbir sakınca görmedi. Cengiz İnşaat’ın doğa katliamı yapmasına izin verdi.

Ancak aynı mahkemenin bölgede açılmak istenilen 2 farklı taş ocağı projesini ise iptal ettiği ortaya çıktı.

İKİ TAŞ OCAĞI İPTAL EDİLDİ

İkizdere’nin Cevizlik köyünde Bazalt Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi açmak için ilk başvuru yapan SR Yatırım Turizm İnşaat adlı şirkete, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 Eylül 2019 tarihide “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

Yöre halkı bu kararı yargıya taşıdı. Bölgede maden ocağı açmak isteyen bir diğer şirket ise Cevahir Hazır Beton Şirketi oldu.

İlçenin Şimşirli köyü sınırları içerisinde Bazalt Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için bakanlık 25 Kasım 2020’de “ÇED gerekli değildir” raporu verdi.

Vatandaşlar bu kararın iptali için de Rize İdare Mahkemesi’ne dav açtı. Mahkemenin isteği doğrultusunda her iki taş ocağı için bilirkişi heyeti rapor hazırladı.

Bilirkişi, raporunda ‘ÇED gerekli değildir’ kararının teknik olarak yeterli ve uygun olmadığını belirterek, taş ocağının çevreye vereceği zararları anlattı.

Bilirkişi raporu doğrultusunda karar veren ve itirazları haklı bulan mahkeme, her iki taş ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.

“CENGİZ İNŞAAT’A SERBEST”

2020 yılında İyidere sahil mevkiinde yapılması planlanan lojistik limanın ihalesini 1 milyar 719 milyon lira veren Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Liman yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taş için ise, İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Mart 2021 tarihinde acele kamulaştırıldı.

Liman yapımında kullanılacak taşların çıkarılacağı “Cevizlik Bazalt Ocağı” için 21 Ocak 2021’de “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.

Bölge halkı, çevre dernekleri ve sivil toplum örgütleri kararın iptaline ilişki dava açtı. Rize İdare Mahkemesi bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, proje tanıtım dosyasının eksik ve yetersiz olduğuna dikkat çekilirken, yapılacak taşocağının ekosisteme zarar verecek yapıda olduğu kaydedildi.

Mahkeme bilirkişi raporuna rağmen iptal talebini reddederek Cengiz İnşaat’ın doğayı katletmesinin önünü açtı.

“HUKUKTA YERİ YOK”

Davaların avukat olan Yakup Okumuşoğlu, aynı mahkemenin aynı yerde bulunan 3 taş ocağı için farklı kararlar vermesinin hukukta yeri olmadığını söyledi.

Okumuşoğlu, şöyle konuştu:

*Aynı yer, aynı bilirkişi heyeti, aynı doğa, aynı zararlar oluşuyor, aynı mahkeme. SR şirketinin açmak istediği taş ocağıyla Cengiz’in taş ocağı sınır. Aynı yerde iki farklı şirket taş ocağı çalışması yapıyor.

*Aynı mahkeme SR adlı şirketin çalışmalarının doğaya ve yaşama zarar vereceğini belirterek ÇED gerekli değildir raporunu iptal ediyor. Ancak yanı başında bulunan ve Cengiz’e ait olan taş ocağı için açtığımız davayı reddediyor.

*Alınan bu kararlar gösteriyor ki mahkeme Cengiz’in önünü açıyor. Kağıt üzerlerinde hazırlanan özel raporlarla mahkeme karar verdi, bize bu raporları bile vermediler.

*Doğru olan, mahkemenin diğer iki taş ocağına verilen ÇED gerekli değildir raporunu iptal ettiği gibi Cengiz’e de dur demeliydi.

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