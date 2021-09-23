Rizeli esnaf Erdoğan’ın sözünü anımsattı! Kılıçdaroğlu’na dert yakındı! “İnşallah Rize’nin sahibi..”





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de esnafın da sorunlarını dinledi, gençlerle sohbet etti. Bir esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'ye şehir hastanesi sözü verdiğini ancak halen yapılmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'na dert yakındı. Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÇAYKUR konusunda da çay kanunuyla ilgili adım atmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'na "Sayın genel başkanım Rize'nin sahibi kalmadı. İnşallah siz olursunuz. 2 lira 40 kuruşa vatandaş çay veriyor. Yaklaşık 3,5-4 liraya gübre alıyor" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #rize #erdoğan #chp #esnafziyaretleri #haber #gündem #siyaset #yurttaştv