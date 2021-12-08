Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmayı sürdürüyor. İstanbul Levent'te "Halka ekonomiden memnun musunuz?" diye sorduk. Rizeli olduğunu söyleyen bir genç önce "Erdoğan'ı severim" dedi, sonra ekonomideki gidişatı eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #erdoğan #rize #rizeli #rizeligenç #ekonomi #sokakröportajı #röportaj #haber #siyaset #levent #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Rizeli genç önce “Erdoğan’ı severim” dedi, sonra isyan etti!