Rizespor 1 – Fenerbahçe 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 17. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi.

Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 82 Attamah), Abdullah Durak, Vetrih (Dk. 72 Samudio), Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Scepovic)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka (Dk. 64 Emre Belezoğlu), Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 87 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse (Dk. 80 Rodrigues), Muric

Goller: Dk. 13 Deniz Türüç, Dk. 70 Jailson (Fenerbahçe), Dk.18 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Oğulcan Çağlayan, Dk. 56 Vetrih, Dk. 56 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 24 Gustavo, Dk. 50 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

6. dakikada ceza sahası üzerinde defansın uzaklaştırmak istediği topu Tolga Ciğerci önünde buldu. Bu futbolcunun ara pasında ceza sahası içerisinde Vedat Muric’in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

11. dakikada Kruse ile verkaça giren Ozan Tufan’ın ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile uzaklaştırdı.

13. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Diomande’nin topa elle müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler serbest vuruşa hükmetti. Ceza yayı üzerinde Deniz Türüç’ün vuruşunda barajı aşan top kaleci Gökhan Akkan’ın kapattığı sağdan filelere gitti: 0-1.

18. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe vuruşunda Boldrin’in sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak kafa ile topu altıpas içerisindeki Abarhoun’un önüne indirdi. Bu futbolcu, Zanka’dan önce kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

33. dakikada Deniz Türüç’ün sağdan ceza sahası sol çaprazına ortasında Dirar’ın kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Dirar’ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında, Ozan Tufan’ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı 1-1 tamamlandı.

58. dakikada Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinde düşürülmesi ile Fenerbahçe faul atışı kazandı. Deniz Türüç’ün yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan’ı geçen top yandan auta çıktı.

61. dakikada Umar’ın defansın arkasına pasına hareketlenen Oğulcan Çağlayan’ın ceza sahasına girmeden sağ taraftan şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Jailson, yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan’ın solundan filelere gönderdi: 1-2.

77. dakikada sağ çaprazdan kazanılan faul atışında, Boldrin’in direkt kaleye şutunda, Altay Bayındır meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

85. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar ceza sahasına girdi. Savunmada rakibinden sıyrılan Umar’ın yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.

90+2. dakikada Melnjak’ın ceza sahasına ortasında, Boldrin’in kontrol edip düşerken vuruşunda defansa çarpan top az farkla kornere çıktı.

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Erman Toroğlu Yorumladı, Vedat Muriç’in Pozisyonu Penaltı Mı?

Fenerbahçe 2 -1 Çaykur Rizespor Erman Toroğlu, Maç Sonu Yorumları

https://www.youtube.com/watch?v=D359V2yzvaE

Maçın ardından

– Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:

– “Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur”

– “Biz futbol temsilcisi olarak doğruları yaparak yolumuza devam edeceğiz ve sonunda şampiyon olacağız”

Süper Lig 17. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, “Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur.” dedi.

Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi!

Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk ve son maçlarını oynamanın kolay olmadığını, 17 maçalık periyodun sonunu kazandıklarını belirtti.

Oyunun bir çok yönünü iyi oynayan bir takım olduklarına işaret eden Yanal, “Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı. Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur. Şunu net söylemek gerekir bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlar var. Rakibe kabul ettirdiğimiz oyunlar var. Bunları kazanamadık. Bugün skor haklı, skor kazandı.” dedi.

Oyun içerisinde sert maç olduğunu savunan Yanal, “İki oyuncumuza sertlikler vardı. Taktiri kamuoyuna bırakıyorum. Sakatlanmamaları bizim için sevindirici. Fenerbahçe ile oynamak zor. Biz oyunu forse ederken, oynamaya çalışırken en doğruları yaparken rakiplerimiz elbette bizi durdurmak için sert oynayacak. Kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Biz oynamaya pozitif futbola devam edeceğiz. Futbolun doğruları için çalışalım. Biz futbol temsilcisi olarak doğruları yaparak yolumuza devam edeceğiz ve sonunda şampiyon olacağız.” diye konuştu.

Yanal bir gazetecinin “Ersun Yanal’ın takımı hedeflediği yerde mi? Transfer düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna, “Bir çok kazanabileceğimiz maçı ya berbere kaldık ya kazanamdık. Çok pozisyona girip kazanamadık. Kazandığın zaman haklısın. Biz daha fazla puan alabilirdik. Oynadığımız oyun bunu hak ediyordu. Hafta içi açıklamamız olacaktı. Hafta içi başkanımızın açıklamasını ardından açıklama yapmamız doğru olmazdı. Kampta birlikte olacağız. Çok daha sağlıklı bir ortamda konuşuruz.”

Yanal, bir gazetecinin Çaykur Rizespor taraftarının kendisine yönelik tepkileri üzerine, “Futbolun dışında her şey bizi kirletiyor. Bir zatı muhteremin kirlettiği olaylar, zaten mahkeme süreci devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Yanal, üç yıl önce Trabzonspor’u çalıştırdığını dönemdeki Trabzonspor-Bursaspor maçı ile ilgili soruya ise “Bana bugün ki futbolu sor. bugünki maçı sor. Bu soruya cevap verdim. Zatı muhteremler şu anda uğraşıyorlar. Hukuk buna karar verir. O kadar kolay değil çamur at izi kalsın. Hukuk buna karar verir. O nedenle bugün ki maçı sorun.” şeklinde cevaplandırdı.

Maçın ardından

– Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:

– “Elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama mağlubiyeti hak etmedik”

Süper Lig 17. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İsmail Kartal, “Elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama mağlubiyeti hak etmedik.” dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça tam istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.

Yedikleri golden sonra takımın kendine geldiğine değinen Kartal, “Duran topla beraberliği yakaladık. İkinci yarıda ise oyunu kendi kontrolümüzde tutarak arkada bulacağımız boşluklarla maçı kazanmak istiyorduk. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. İkinci yarı Fenerbahçe’ye pozisyon vermedik. Son final paslarını iyi değerlendiremedik. Beklemediğimiz anda beklenmedik bir gol yedik. Oyunun genelinde denk bir mücadele vardı. Golü bulamadık. İyi mücadele etmemize rağmen taraftarı mutlu edemedik.” şeklinde konuştu.

İyi bir hazırlık kampı ile ikinci yarıya daha iyi girmek istediklerini kaydeden Kartal, “Takıma katılacak oyuncularla farklı bir ikinci yarı izletmek istiyoruz. Sportif Direktörümüz yılmaz Bal ile çalışmalarımız sürüyor. Transfere birlikte karar veriyoruz.” diye konuştu.

Maçta çok sertlik olduğun yönündeki Ersun Yanal’ın açıklamalarına katılmadığını vurgulayan Kartal, “Oğulcan sadece bir pozisyonda topa kayarken rakibe teması oldu. İkili mücadele futbolda olacak. Aşırı sertlik yoktu. Hakemin değerlendirmesi o yöndeydi. Fenerbahçe üretken değildi bugün sadece. Oyun planımızı buna göre yapmıştık. Elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama mağlubiyeti hak etmedik.” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından

– Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy:

– “Bugün Allah’tan Jailson’un o muhteşem golü bir çok hatayı da örttü. Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık”

– “Hazıra alışmışlar, kurulu düzeni olanlar hakikaten zor günler yaşayacak. Biz hak, adalet istiyoruz. Tüm herkes için istiyoruz. Bunu bazı takımın taraftarları da gösterdi. Artık eyyamdan bıktılar.”

Süper Lig 17. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe’nin başkan vekili Semih Özsoy, “Bugün Allah’tan Jailson’un o muhteşem golü bir çok hatayı da örttü. Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık.” dedi.

Özsoy, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarına verdiği destekten dolayı, Çaykur Rizespor camiasına ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Geçen yıl Rize’de 3-0’lık talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Özsoy, “O maçın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Umarım onu da telafi etmiş olduk. Eminim Ali Başkanım şu anda onlarla birliktedir. Onlara bir gönül borcu vardı, yanlarına gitmek istiyordu. Onlarla birliktedir.” diye konuştu.

Kora kor bir mücadele olduğunun altını çizen Özsoy, şöyle devam etti:

“Futbol anlamında güzeldi. Rize’yi tebrik ediyoruz. Sert olmakla birlikte güzel bir futbol sergilediler. Güzel günlerde güzel galibiyetlerde bazı şeyleri söylemek kaçınılmaz oluyor. Bugün Allah’tan Jailson’un o muhteşem golü bir çok hatayı da örttü. Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Vedat Muric’e verilemeyen penaltı inanın sağa sola sormaya gerek kalmadan, ileri geri oynatmadan direkt verilmesi gereken fazlasıyla penaltı gibi penaltıydı. Gustavo’ya müdahale sırasındaki kart gecikmiş hatalı bir karardı. İçeride bileğini görseniz sıkıntı vardı. 25. dakikada Rizespor 10 kişi kalabilirdi, kalması gerekiyordu. Galibiyetten dolayı bunları unutmamamız gerekiyor.”

Futbolda bir çok sorunun cevabını henüz alamadıklarını savunan Özsoy, “Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Bakalım bugün galip geldik. Hakemimiz ne olacak? Maç verilecek mi? Araya giriliyor. Sonuçlarını takip edeceğiz. Fakat, bu atamaların bir şeffaflığı bir izahı yoksa hakikaten zor. Bir puan sistemi varsa neye göre? Onu ne olur tüm kamuoyu ile paylaşsınlar bilelim. Galip geldik araya iyi giriyoruz ama bununla birlikte cevaplanması gereken bir çok şey var.” şeklinde konuştu.

Beklentileri karşılayamadıklarının altını çizen Özsoy, “Fenerbahçe ikinci olduğu sürece hedeften uzak sayılır. Dolayısıyla istediğimiz yerde değiliz. Hedefe kesinlikle ulaşacağız. İlk yarı itibariyle lider olmadığımız, şampiyon olamadığımız sürece hedeften uzaktayız demektir.” dedi.

Federasyon yetkilileri ile yapılan görüşme ve Fatih TErim’in attığı tweet ile ilgili bir soyuya Özsoy şöyle cevap verdi:

“Bizim sorularımız vardı. Buluşmanın sebepleri anlatıldı. Tamamen karşı tarafın isteği ile trafikten kaynakalanan birşeydi. Bize sorulan sorular, atılan tweetler gösteriyor ki; Onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzeni olanlar hakikaten zor günler yaşayacak. Biz hak, adalet istiyoruz. Tüm herkes için istiyoruz. Bunu bazı takımın taraftarları da gösterdi. Artık eyyamdan bıktılar, bunu da böyle denkleştirmeyi kimse istemiyor. Türk halkı istemiyor bunu. Ahmet Çebi sayın başkanın söylediği gibi adalet istedik. eminim bunu herkes isteyecektir.”

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemlerini sorguya çekildiği iddialarını doğru olması halinde “Vahim” olduğunu ifade eden Özsoy, cevabını beklediklerini özlerine ekledi.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar

– Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor mücadelesinde, geçen haftaya göre takımını mecburi bir değişiklikle sahaya sürdü

– Yanal, cezalı Serdar Aziz’in yerine Zanka’ya ilk 11’de görev verirken Kosovalı forvet Vedat Muric eski takımına karşı ilk kez forma giydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta, geçen haftaya göre ilk 11’de tek değişikliğe gitti.

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yanal, 16. haftada Kadıköy’de oynanan Beşiktaş derbisindeki 11’inden mecburi bir değişiklik yaptı. Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz’in yerine Zanka’ya görev verdi.

Kalede Altay Bayındır’ın yer aldığı Fenerbahçe’nin savunma dörtlüsü Isla, Jailson, Zanka ve Dirar’dan oluştu. Savunmanın önünde Gustavo ve Ozan Tufan yer alırken, kanatlarda Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç forma giydi. Santrfor arkasında Kruse’ye görev veren Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric’i oynattı.

– Vedat Muric eski takımına karşı

Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muric, geçen sezon görev yaptığı Çaykur Rizespor’a karşı ilk kez rakip olarak forma giydi. Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarı Muric’e sevgi gösterisinde bulundu.

Çaykur Rizespor’da ise sezon başında Muric’e karşılık Fenerbahçe’den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak yedek olarak kadroda yer buldu.

-Fenerbahçe’de 5 eksik

Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Serdar Aziz’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize’ye getirilmedi.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belezoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Emre’nin yanı sıra Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Murat Sağlam ve Adil Rami oturdu.

Ev sahibi ekip de geçen hafta 2-0 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11’inde 1 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, cezalı Moroziuk’un yerine defansın sağında Orhan Ovacıklı’ya görev verdi.

– Maça ilgi büyük

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleye her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 793 bilet tükenirken ev sahibi ekibe yaklaşık 12 bin taraftar destek verdi.

Öte yandan, Çaykur Rizespor taraftarları maçtan önce dev Türkiye ve Doğu Türkistan bayrağının yanı sıra “Doğu Türkistan Türk’tür Türk kalacak” yazılı pankart açtı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal birlikte izledi.