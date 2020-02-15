Robbie Williams ve Ayda Field’ın dördüncü çocukları doğdu

Yazan:
Alaturka Online
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2010 yılından bu yana evliliklerini sürdüren Williams ile Türk asıllı eşi Ayda Fields mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

40 yaşındaki Fields, Instagram’dan dört çocuğun ayaklarını gösteren fotoğrafı paylaşarak, “Farkı bulun. Bu sevgililer gününde aşkı en mükemmel haliyle kutluyoruz. Beau Benedict Enthoven Williams… Coco gibi o da biyolojik olarak bizim ama aynı taşıyıcı anneden dünyaya geldi. Oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağıma aldığımız için minnettarız” notunu düştü.

Ayda Field’ın paylaşımı.

Çiftin hayranları fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken, kısa sürede binlerce tebrik mesajı paylaşıldı.

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