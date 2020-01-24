Robert De Niro: Tehdit edildim

ABD’li usta aktör Robert De Niro ile kendisini taciz ve cinsiyet ayrımcılığıyla suçlayan 37 yaşındaki eski asistanı Graham Chase Robinson arasındaki gerilim suçlamalar üzerinden artarak devam ediyor.

Robinson’ın cinsiyet ayrımcılığı ve taciz suçlamasıyla ekim ayında açtığı 12 milyon dolarlık tazminat davasına, kendisine verdiği bütçeyi kötüye kullandığı ve işten kaytardığı suçlamalarıyla 3 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşılık veren usta oyuncundan yeni bir hamle daha geldi.

Magazin haber sitesi TMZ’nin ulaştığı resmi belgelere göre ünlü aktör, Graham Chase Robinson’ın kendisine Ağustos 2019’da kişisel bilgilerini ifşa etmekle tehdit eden bir mail attığını iddia ediyor.

Öte yandan Robinson’ın De Niro’yu sırlarını ortaya çıkardığı bir kitap yazmakla tehdit ettiği bir başka mail daha attığı belirtildi. ‘The Irishman’in yıldızının ne konuda tehdit edildiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Asistanına işyerinde Friends izlediği iddiasıyla dava açtı

Olaydan birkaç gün sonra De Niro, Robinson’ın şirket kartını özel işleri için kullandığı öne sürdü.

Bununla beraber ünlü aktörün eski asistanının işyerinde zamanının çoğunu popüler komedi dizisi Friends izleyerek harcadığı iddiasıyla 6 milyon dolarlık bir tazminat davası açtığı öğrenildi.

Graham Chase Robinson dava dilekçesinde De Niro’nun kendisine küfür ettiğini, zorla fiziksel temasta bulunduğunu, cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığını ve ahlaksız şakalar yaptığını iddia etmişti.