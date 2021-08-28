Robert Kennedy’nin Katiline Şartlı Tahliye Umudu

Eski Başkan John F. Kennedy’nin kardeşi, aynı zamanda eski başkan adaylarından Robert Francis Kennedy’nin katili, Filistinli Sirhan Sirhan, 53 yıldır tutulduğu cezaevinden şartlı olarak tahliyesi için onay aldı.

Savcılar yorum yapmaktan kaçınırken, 77 yaşındaki Sirhan tahliye edilmeye hak kazansa da karar henüz yürürlüğe konmadı. Tahliye kararı öncesinde Robert Kennedy’nin iki oğlunun rızası alındı.







Daha önce 15 kez avukatı aracılığıyla başvuru yapan Sirhan’ın son başvurusu iki kişiden oluşan özel komisyon tarafından bu kez olumlu karşılandı. Karar, önümüzdeki 90 gün içinde California eyaleti Tahliye Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak. Ardından karar onay için California valisine gönderilecek ve vali 30 gün içinde kararı onaylayacak, reddedecek ya da değişiklik yapabilecek.

Robert Kennedy’nin vurulduğu 1968 yılında daha bebek olan oğlu Douglas Kennedy, Sirhan Sirhan’la cezaevinde yüz yüzde görüşme fırsatı bulduğunda ifade ettiği pişmanlıktan dolayı gözyaşlarını tutamadığını söyledi.







John F. Kennedy’nin yönetiminde adalet bakanlığı da yapan Robert Kennedy, ağabeyi 1963’te bir suikasta kurban gittikten sonra New York’tan senatör seçildi. 6 Haziran 1968’de Sirhan Sirhan tarafından vurulduğu sıradaysa Demokrat Parti’nin başkan adayıydı ve bu olayın yaşanmamış olması durumunda seçimleri kazanma olasılığı güçlüydü. Suikast öncesinde Kennedy, Los Angeles’taki Ambassador Oteli’nde düzenlenen Demokrat Parti Ulusal Kurultayı’nda adaylığının kesinleşmesinin ardından bir zafer konuşması yapmıştı.







Cinayeti hatırlamıyor

Birinci derecede cinayetten hüküm giyen Sirhan, cinayet anını hatırlamadığını söylüyor. Sirhan’la 2018’de cezaevinde görüşen Robert Kennedy’nin diğer oğlu Robert F. Kennedy Jr. ise Sirhan’ın babasını öldürmediğine, olay anında ikinci bir silahlı kişinin bulunduğuna ikna olduğunu söylüyor. Saldırı sırasında başından bir, göğsünden iki mermi yarası alan Robert Kennedy, hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan diğer beş kişiyse iyileşti.

Sirhan Sirhan, İngiliz idaresi altındaki Filistin’de doğan Hristiyan bir Arap ailenin oğlu. Batı Şeria Ürdün tarafından ilhak edildikten sonra Ürdün vatandaşlığına geçti. Ağabeyi Arap İsrail savaşı sırasında bir Ürdün askeri cipinin çarpması sonucu öldükten sonra ailesiyle ABD’ye yerleşti. Kennedy’yi öldürme gerekçesi olarak, Demokrat Parti başkan adayının 1967’deki ikinci Arap İsrail savaşında İsrail yanlısı tutum almasını gerekçe gösterdi.







ABD’nin yakın siyasi tarihinde önemli dönemeç

Robert Kennedy’nin ölümü ABD’nin yakın siyasi tarihinde önemli bir kavşak noktası oldu. Kennedy 1968 seçimlerinin en popüler başkan adayıydı. Seçim stratejisini, Vietnam Savaşı’ndaki başarısızlıklardan dolayı yıpranan Başkan Lyndon Johnson’ın politikalarının aksine savaşı sonlandırma stratejisi üzerine oturtmuştu. Genç seçmenlerin de desteğini alan Robert Kennedy’nin ölümünün ardından partinin başkan adaylığına, daha az popüler olan Johnson’ın yardımcısı Hubert Humphrey seçildi. Ancak Kasım 1968’deki seçimleri sonradan iki dönem başkanlık yapacak Cumhuriyetçi Partili aday Richard Nixon kazandı.

Sirhan’ın avukatı Angela Berry, tahliye kurulunun başvuruyu müvekkilinin şimdiki ruh hali üzerinden değerlendirmesi çağrısında bulundu.