Robert Prosinecki: ‘Sezonun en iyi maçını oynadık’

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki hak ettikleri bir üç puan aldıklarını vurgulayarak, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hak edilmiş bir galibiyet aldık. Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. İyi gidiyoruz son 4 maçta 8 puan aldık” dedi.

Prosinecki, “Maçlarda artık oyuncularımın öz güvenlerini kazandığını görüyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim; Kayserispor lige havlu atmıyor. Bunu bu maçta gösterdik. Ligde kalma adına 3 puan alarak önemli bir adım attığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Kayserispor hak ettiği üç puanı aldı’

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, “Kayserispor hak ettiği bir 3 puan aldı. Biz de maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Özellikle iyi oynadığımız bölümde gol yedik ve maçı kaybettik. Bu maçtan eksiklerimizi çıkarıp haftaya yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.