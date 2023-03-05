Robert Prosinecki’den Kayserispor – Fenerbahçe maçına teknik bakış: Riskli tercihler…

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı hatasız dönmeyi başardı. Kayserispor – Fenerbahçe mücadelesini Teknik Bakış köşemizde Hırvat futbol adamı Robert Prosinecki değerlendirdi. Futbolculuk dönemiyle Hırvatistan’ın en büyük efsanelerinden olan Prosinecki; teknik direktörlük kariyerinde de Türkiye’de iki dönem Kayserispor ve bir dönem Denizlispor’u çalıştırmıştı.

FERDİ FÜZE YOLLADI!

Sarı-Lacivertli ekibin istikrar abidesi Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor maçının da yıldızlarından biri oldu. Sadece savunmada değil hücuma da büyük destek veren genç sağ bek, güzel oyununu bir golle süsledi. Milli futbolcu, 67. dakikada attığı harika füze ile takımının 2. golünü kaydetti. Bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandıran Ferdi, toplamda ise 36 maçta 2 gol pası vermeyi başarmıştı.

‘Kim atsa selam verecekti’

Tecrübeli oyuncu, “Arda ile konuştuk. Kim gol atarsa, selam verecekti. Bu selam, depremde kurtarma ekibi olarak görev yapan insanlaraydı. Sevilla maçına iyi hazırlanacağız, zor maç olacak. Ülkemize puan kazandırmak istiyoruz” dedi.

VE ARDA GÜLER 11’DE OYNADI!

Sarı-Lacivertliler’in çok şeyler beklediği genç yıldızı Arda Güler, Kayserispor deplasmanında ilk 11’de forma giydi. Süper Lig’de bu sezon ikinci kez on birde sahaya çıkan Arda, daha önce 29 Ocak 2023’te 5-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında bu heyecanı ilk kez yaşamıştı.

Ligde 2 golü bulunan 18 yaşındaki futbolcu, ilk yarının başında Valencia’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ama golü atamadı. Arda, ikinci yarının 60. dakikasında ise yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

KAPTAN ALTAY’DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Kanarya’nın kaptanı Altay Bayındır, Kayserispor karşısında başarılı kurtarışlara imzasını attı. Geçen hafta 4-0 kazanılan Konyaspor mücadelesinde kalesini gole kapatan Altay, Kayseri’de son dakika golüne engel olamasa da iyi bir oyun ortaya koydu.

Tecrübeli file bekçisi, özellikle ilk yarıda Cardoso’nun 27’de uzaktan ve 2 dakika sonra da karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda kalesinde devleşti.

SZALAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kayserispor karşılaşması öncesi Fenerbahçe’de Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Mor kart sınırında yer alıyordu.

Bu isimlerden Szalai, 58. dakikada kart gördü. Szalai, böylece gelecek haftayı BAY geçecek Kanarya’nın iki hafta sonra Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı lig mücadelesinde forma giyemeyecek.

JOAO PEDRO 4 AY SONRA

30 Kasım 2022’de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık karşılaşmasında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Joao Pedro, 4 ay sonra kadroda kendine yer buldu.

Sakatlığını tamamen atlatan İtalyan futbolcu, Kayserispor karşılaşmasına yedek soyundu. Fakat 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, zorlu mücadelede süre bulamadı.

LINCOLN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında asistini yapan Lincoln, Kayserispor deplasmanını da boş geçmedi. Yine sol bekte görev yapan Brezilyalı yıldız, Valencia’nın kafayla attığı golde pası veren isim oldu.

Sezon başında Portekiz ekibi Santa Clara’dan alınan 10 numara pozisyonundaki Lincoln, teknik direktör Jorge Jesus’un kanatları altında sol beke dönüştü. Bu haftada da formayı kaptırmayan Brezilyalı futbolcu, Konyaspor karşılaşmasında olduğu gibi Kayserispor mücadelesinde de asistlerine devam etti. Hem savunmada hem hücumda oldukça etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, 6. dakikada Enner Valencia’nın kafayla attığı golde soldan yaptığı ortayla pası veren isim oldu.

10 gollük katkı sağladı

Ligde 6. asistini yapan Lincoln, resmi maçlarda 8 asisti ve 2 golle toplamda 10 gollük bir katkı sağlayarak, Fenerbahçe’de bu açıdan çift haneli rakamlara ulaşan dördüncü oyuncu oldu. Lincoln’ün önünde ise sırasıyla Enner Valencia (26 gol, 7 asist) Michy Batshuayi (15 gol, 1 asist) ve Diego Rossi (3 gol, 10 asist) yer alıyor.

JORGE JESUS: KENDİMİZE İNANIYORUZ

Kayseri karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Jorge Jesus, Sevilla maçı için de, “Sevilla’ya karşı iyi anılarım yok. Onlar, Avrupa Ligi’nin Real Madrid’i. Şansımız az gözükse de, biz kendimize inanıyoruz” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasının ardından şunları söyledi: “Maç zor bir şekilde geçti. Rakibimiz iyi bir takım. Burada kazanmak kolay değil. Galatasaray burada kaybetti. Bizim için farklı bir maç olacağını biliyorduk. 90 dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Hedefimiz olan 3 puanı aldık. Takımımız iyi bir performans gösterdi. Altay’ın performansı iyiydi. Son dakika kornerden bir gol yedik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız, bu zorlu ligde bizim için önemliydi.”

‘2014’te finalde kaybetmiştim’

“Avrupa Ligi’nde Sevilla’ya karşı oynayacağız. Onlara karşı penaltılarda bir final (2014’te Benfica’nın başında 0-0 biten finali, penaltılarda 4-2 mağlup oldu.) kaybetmiştim. Pek iyi anılarım yok. Avrupa Ligi finalini onlara karşı kaybetmiştim. Biliyorsunuz ki Sevilla, Avrupa Ligi’nin en çok kazanan takımı. Bu turnuvanın Real Madrid’i diyebiliriz. Şansımız az gibi gözükse de, biz kendimize inanıyoruz. Perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız.”

ARTIK HEDEF SEVILLA MAÇLARI

Zorlu deplasmanda üç puanla dönmeyi başaran Fenerbahçe, artık rotayı Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynayacağı Son 16 Turu maçlarına çevirdi.

Kanarya, önümüzdeki Perşembe günü deplasmanda İspanyol ekibiyle ilk maçına çıkacak. Ligde gelecek haftayı BAY geçecek Kanarya, Sevilla ile rövanş karşılaşmasını da 16 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak.

ROBERT PROSINECKI, KAYSERİSPOR – FENERBAHÇE MAÇINI DEĞERLENDİRDİ: RİSKLİ TERCİH, ÇABUK SONUÇ

“Jesus; elinde orijinal bekler varken solda Lincoln, sağda ise Ferdi’yi kullanıyor. Eleştirilse de vazgeçmiyor. Bu tercihler, defansif olarak dezavantajlara neden olsa da hücumdaki çeşitliliği ve skora ulaşma hızını artırıyor. Kayseri karşısında da galibiyetin şifresi kenar performanslarıydı. Bekler 3 puanı getirdi”

“Oyun kurma becerisi yüksek olan, ofansif kabiliyetlere sahip bekleriniz varsa hücum çeşitliliğiniz ve skor üretme şansınız hep daha yüksektir. Defansif dezavantajlarına rağmen Jesus’un orjinal pozisyonları olmasa da Lincoln ve Ferdi’yi kenar beklerinde ısrarla tercih ediyor olmasının nedeni bu… Geri dönüşler açısından her ne kadar risk ortaya çıkarıyor olsa da 3. bölgede kurulan agresif baskı sonuç üstünlüğünü çabuk elinize almanızı sağlıyor. Özellikle Valencia gibi delici koşular atan, topsuz oyunda rakip savunmanın dengesini bozmakta usta olan bir golcünüz varsa onu besleyecek özel yeteneklere ihtiyacınız her zaman olacaktır. Dün de Jesus’un bu anlayışıyla çabuk geldi sonuç. Aslında iyi bir 10 numara olan Lincoln’ün üst düzey sol bek performansını klas bir asistle süslemesiyle birlikte Valencia bitiriciliğini konuşturdu.”

Geri dönüşlerde sıkıntı

“Tabii ki Kayseri gibi zorlu bir deplasmandaysanız ve geri dönüşlerde yavaş kalıyorsanız farkı artırmak zorundasınız. Kayserispor ilk yarıda skoru eşitleyebileceği savunma arkası sızmalarını fazlasıyla denedi, birkaçında çok da etkiliydi. Jesus ikinci yarıda bunu engellemeye yönelik hamleler yaptı. Kilidi açmakta zorlandığı anlarda ise yine bir bek performansı ön plandaydı. Ferdi olağanüstü bir vuruşla Jesus’un planını haklı çıkardı.”

Savunma konsantrasyonu

“Kayseri tarafından bakacak olursak… Transfer yasağı olan bir takım. Sezon başında da devre arasında da kadrosunu takviye edemediler, hatta ciddi isimlerini kaybettiler. Buna rağmen puan tablosunda oldukları yer değerli. Fenerbahçe’ye karşı savunma konsantrasyonlarını biraz daha güçlü tutmak zorundaydılar. Aslında farklı kaybettikleri ilk maç bu anlamda ders niteliğindeydi ama erken yedikleri gol planlarını bozdu.”