Roberto Carlos’tan derbi yorumu

Ülkemizde Fenerbahçe, forması giyen Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise Teknik Direktörlük yapan dünyaca ünlü isim Roberto Carlos, pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde galibiyete yakın olan takımı açıkladı.

FAVORİ FENERBAHÇE

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için şunları söyledi:

“Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence… Bu tarz maçlarda Fenerbahçe’deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun Evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe’nin bu maçı kazanacağından Eminim. Ve muhtemelen ligi de kazanacaklar.”