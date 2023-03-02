Roberto Mancini, Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo hakkında konuştu

Sezon başında takıma Avrupa futbolunun yıldız isimlerini katan Galatasaray, bu politikasını devre arasında da sürdürdü. Sarı – kırmızılılar, sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kattı ve bu isimlerden maksimum verimi aldı.

ICARDI KALSIN BASKISI

Icardi attığı gollerle taraftarların sevgilisi olurken, sarı – kırmızılı taraftarlar Arjantinli yıldızın bonservisinin alınması için kulübe baskı yapıyor.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens’in kontratında yer alan bir yıllık opsiyon kulüp tarafından kullanılacak.

Juan Mata ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira’yı takımda tutmak istiyor. Özellikle Uruguaylı orta saha oyuncusu için İtalya’nın dev kulüpleri devreye girebilir.

ZANIOLO TRANSFERİ SES GETİRDİ

Galatasaray devre arasında İtalya’nın Roma takımından yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo’yu sürpriz bir şekilde transfer etti. 23 yaşındaki oyuncu için Avrupa’da transfer dönemi kapanınca devreye giren sarı – kırmızılılar 15 milyon Euro karşılığında oyuncuyu kadrosuna katarken Avrupa basınında bu transfer büyük yankı uyandırdı.

Bir kesim Zaniolo’nun bu tercihini eleştirirken, diğer kesimse Galatasaray’da göstereceği performansla yeniden Avrupa’nın en iyi beş liginden birine transfer olacağı görüşünü savundu.

ALANYASPOR MAÇINDA YETENEĞİNİ GÖSTERDİ

Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile geliri depremzedelere bağışlanmak üzere bir hazırlık maçı oynadı. İtalyan yıldız 80. dakikada oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Zaniolo, 90+4. dakikada Kerem’in derinlemesine pasına hareketlendi. Ceza sahası dışına çıkan kaleciden şık bir şekilde sıyrılan 23 yaşındaki oyuncu topu sol ayağıyla filelere gönderdi.

ROBERTO MANCINI’DEN ZANIOLO SÖZLERİ

Nicolo Zaniolo, 11 kez İtalya A Milli Takım formasını giymeyi başarmıştı. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, yıldız oyuncunun Galatasaray tercihi ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray’da da görev yapan başarılı çalıştırıcı Zaniolo’nun Galatasaray’a transferi hakkında; “Umarım bu kadar gençken Türkiye’deki bu kadar önemli bir deneyimden faydalanır.

Galatasaray gibi harika bir takımda oynuyor ve bence düzenli olarak oynamaya başladığı zaman İtalya Milli Takımı’nda bizimle de birlikte olacak” ifadelerini kullandı.