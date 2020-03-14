Roberto Mancini’den ‘corona virüsü’ uyarısı!

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan corona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Abbiamo in campo la migliore formazione. In questi giorni ci giochiamo la partita più difficile e solo se saremo tutti #DistantiMaUniti possiamo farcela. #iorestoacasa #iostoacasa #ioTifoItalia pic.twitter.com/T825KDe1Xv — Roberto Mancini (@robymancio) March 11, 2020

[İHA]