Roberto Mancini’den Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a transferi konusunda itiraf

Sezon başında büyük bir kadro revizyonuna giden Galatasaray, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk’u getirirken takıma ise bir çok yıldız ismi transfer etti.

Paris Saint-Germain’den Mauro Icardi, Napoli’den Dries Mertens, geçen sezonu Roma’da kiralık geçiren Sergio Oliveira, Manchester United’dan ayrılan Juan Mata, Norwich City’den Milot Rashica, Lyon’dan Leo Dubois, Benfica’dan Haris Seferovic, geçen sezon Fiorentina’da kiralık olarak dorma giyen Lucas Torreira gibi isimler kadroya katıldı.

DEVRE ARASINDA DA DURMADI

Galatasaray, transferlere devre arasında da devam etti. Sarı – kırmızılılar, İtalya Serie A ekibi Sassuolo’da forma giyen mili oyuncu Kaan Ayhan’ı kadroya kattı.

Galatasaray asıl sürprizi ise Roma’dan Nicolo Zaniolo’yu transfer ederek yaptı. Sarı – kırmıızlılar, İtalyan futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en iyi oyunculardan biri olarak gösterilen 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu, 15 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadroya kattı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Nicolo Zaniolo, transferi gerçekleştikten sonra Galatasaray’ın Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynadığı maçlarda forma giyme şansı yakaladı.

Yıldız oyuncu, ilk olarak 4-2 galibiyetle tamamlanan Alanyaspor maçında şans buldu. 80. dakikada oyuna giren İtalyan oyuncu 90+4. dakikada kaleciyi çalımlayarak takımının dördüncü golü imza attı.

İstanbulspor karşılaşmasında ise ikinci devrede görev yaptı. Yunus Akgün’ün yerine oyuna giren Zaniolo, 84. dakikada Galatasaray’ın beşinci golünü atarken, 88. dakikada ise Leo Dubois’nın golünde asist yaptı.

ROBERTO MANCINI’DEN ZANIOLO SÖZLERİ

İtalya Milli Takımı’nda da görev yapan Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a gelmeden önce bir dönem sarı – kırmızılılarda görev yapan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, Zaniolo’nun Galatasaray’a transferi hakkında, “Bana fikrimi sorduğunda, ona Galatasaray’a gitmesini söyledim. Umarım oynar, çünkü bu bizim için önemli. Türkiye’ye gitmek tek olasılıktı” ifadelerini kullandı.

Roberto Mancini döneminde 11 kez İtalya Milli Takımı’na davet edilen Nicolo Zaniolo, iki kez golsevinci yaşadı.