Rögara düşen küçük çocuk hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde rögara düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Adana’da Güneri Mahallesi İpek Sokak’ta zeytin toplarken kızları Nazgül Akduman’ın kaybolduğunu fark eden ailesi, çocuklarını bulmak için araştırma başlattı.
Diğer kızlarının sokaktaki rögarı göstermesi üzerine aile, kızları Nazgül’ün buraya düştüğünü belirledi. Kızlarını kurtarmaya çalışan aile başarılı olamayınca durumu sağlık, itfaiye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, rögardaki suyu boşalttıktan sonra burada Nazgül Akduman’ın cansız bedenine ulaştı. Akduman’ın cenazesi incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)