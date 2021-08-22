Roger Waters, 77 yaşında beşinci kez nişanlandı

Pink Floyd’un ünlü solisti ve bas gitaristi Roger Waters yeniden nişanlandı.

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Page Six’in haberine göre; 77 yaşındaki Waters geçen hafta Hamptons’ta yemek yerken bir kadın arkadaşını nişanlısı olarak tanıttı. Page Six’in kaynağına göre; Waters’ın nişanlısı olarak tanıttığı kadın arkadaşı, 2019 Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda beraber göründüğü kadının ta kendisi.

Waters 2015 yılında dördüncü eşi Laurie Durning’den ayrılmıştı. Çift, 10 yıl birlikte yaşadıktan sonra 2012 yılında evlenmişti. Uzun süren bu birliktelik biraz çalkantılı sonlandı. Durning, mahkemede ifade verirken Waters’a “Sen ne kadar pisliksin” derken 35.000 dolarlık bir Rolex saat konusunda da ufak bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

Waters, o sırada ilişkinin “geri dönülemez bir şekilde bozulduğunu” ifade etmiş Durnin ise boşanma sonunda yapılan ödemelerle ilgili “evet, savaşmadım” demişti.

Waters Durning ile ayrılığından sonra da aktivist gazeteci Rula Jebreal ile kısa bir birliktelik yaşamıştı. Çifte kaın bir kaynak, Page Six’e; “Başladığı kadar çabuk bitti, birçok konuda anlaşsalar da ortak bir zemin bulamadılar. Üstelik aileleri de anlaşamıyor” dedi.

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