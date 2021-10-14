Roger Waters beşinci defa dünya evine girdi

Pink Floyd’un efsanevi ismi Roger Waters, beşinci kez evlendi. Waters, malikânesinin sahilinde gerçekleşen törenden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Sozcu.com.tr

Kamilah Chavis ile birlikte olan Waters, 2010 yılında 16,2 milyon dolara satın aldığı New York’taki Bridgehampton malikanesinde evlendiğini duyurdu. Beşinci defa evlenen Waters, mutluluğunu hem Instagram’da hem de Twitter’da paylaştı.

Birkaç yıldır birlikte olan çift, ilk defa 2019 Venedik Film Festivali’nde birlikte görüldüler.

Pink Floyd’un solisti Waters daha önce dört defa evlendi. Chavis’ten önce Laurie Durning’le evli olan Roger Waters, ayrılıkları sırasında ilginç bir konuyla da gündeme gelmişti. Durning, Pink Floyd’un efsane isminden Daytona Rolex saatini geri istemiş ve çiftin bu konudaki anlaşmazlığı mahkemeye yansımıştı. Söz konusu saatin değerinin 35 bin dolar olduğu söyleniyor.

AŞK HAYATI OLDUKÇA YOĞUN

Efsanevi sesin aşk hayatı oldukça hareketli geçti. Waters, ilk olarak 1969 yılında çocukluk aşkı Judy Trim ile evlendi, ancak çift 1975’te boşandı. Bir yıl sonra Lady Carolyne Christie ile evlendi ve çift 1992’de boşanmadan önce iki de çocuk sahibi oldu.

1993 yılında Priscilla Phillips ile evlendi ve 2001’de de boşandılar. 2016’da Waters ve gazeteci Rula Jebreal, Laurie’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra birlikte olmaya başladılar ancak çiftin kısa süre yolları ayrıldı.

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