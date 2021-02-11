Rol arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen oyuncu Efecan Şenolsun hakkında karar verildi

İnternette bir dönem yayınlanan Yaşamayanlar isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, 2018 yılında rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Genç oyuncunun şikayeti üzerine Efecan Şenolsun hakkında “cinsel saldırı” ve “alenen hakaret” suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında oyuncular sanık Efecan Şenolsun ve müşteki Elit İşcan ile taraf avukatları hazır bulundu.

MÜTALAADA 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın müştekiye hakaret ettiği iddiasına ilişkin herhangi bir delil elde edilemediğinin belirterek, ‘alenen hakaret’ suçundan beraat kararı verilmesini istemişti. Mütalaada, sanığın ‘cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

HER İKİ SUÇTAN DA CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Mütalaaya ilişkin söz alan müşteki Elit İşcan, “Mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmiyorum. Özellikle cinsel saldırı yönünden mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ederim” dedi. Müşteki Elit İşcan’ın avukatları sanık Efecan Şenolsun’un her iki suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Efecan Şenolsun, yaklaşık 10 yıldır profesyonel oyunculuk kariyeri olduğunu söyleyerek, “Birçok defa oyuncu arkadaşlarımla aynı ortamda yakın temaslarda bulunduğum çekimlerim olmuştur. Bugüne kadar hakkımda benzer bir suçlama ile açılmış herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma dosyası bulunmamaktadır. Yaşamayanlar dizisi artı 18 bir film olup birçok hakaret ve öpüşme sahnesini içermektedir” dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olay günü set alanına alkollü bir vaziyette giderek Elit İşcan’a karşı hakaret ve cinsel saldırı suçunu işlediği iddialarını kabul etmediğini söyleyen sanık Şenolsun, “O tarihe kadar herhangi bir hadisemiz olmamıştır. Kendisini o gün ilk defa karavana gittiğim esnada görmüştüm. Yine olay mahalli set çalışanlarının bulunduğu bir alan olup bu kalabalık alanda kendisine karşı iddia edilen eylemleri gerçekleştirmem hayatın olağan akışına uygun değildir. Böyle bir ortamda iddia edilen suçlamalarla karşı karşıya kalmam beni üzmekle beraber çok da makul karşılamadım” ifadelerini kullandı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Efecan Şenolsun, “Yapmadığım bir suçtan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanmaktayım. Bu yönü ile ağır manevi problemler yaşamaktayım” diyerek beraatini istedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Efecan Şenolsun’un üzerine atılı suçlarını işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğini belirterek, ‘hakaret’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından beraatine karar verdi.

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