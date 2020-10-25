Roma'da salgın tedbirlerinin protesto edildiği gösteride olaylar çıktı

ROMA (AA) – İtalya'nın başkenti Roma'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere tepki göstermek amacıyla düzenlenen protesto gösterisinde çıkan olaylarda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Protestocular, aşırı sağcı Forza Nuova partisi öncülüğünde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin "sağlık diktatörlüğü"nü ve sokağa çıkma yasağı kararını protesto etmek için saat 23.00'te başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya geldi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride bazı protestocular, hükümetin salgının yayılmasını önlemeye yönelik olarak getirdiği kısıtlayıcı tedbirlerin kendilerini ekonomik bakımdan sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Bazı göstericiler de hükümetin aldığı tedbirlerin yasalara aykırı olduğunu, çalışma haklarının engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

İtalya bayrağı taşıyan protestocular, sık sık "Özgürlük, özgürlük" sloganı attı.

Göstericilerin sokağa çıkma yasağının başladığı 00.00'da çok sayıda havai fişek atması, ardından ellerindeki şişe ve ses bombalarını güvenlik güçleriyle gazetecilere fırlatması üzerine polis müdahale etti. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Protestocular, yollardaki çöp kutularını ateşe verdi. Ara sokaklarda ufak çapta çatışmalar oldu.



İtalyan basınına yansıyan ilk bilgilere göre, 2 polisin yaralandığı olaylarda 10 protestocu gözaltına alındı.



İtalya'da dün de güneydeki Napoli kentinde Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin protesto edildiği gösteride olaylar çıkmıştı. Napoli'de bugün yapılan bir başka gösteride de polisle protestocular arasında arbede yaşanmıştı.