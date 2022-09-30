Romain Gavras’ın Yönettiği Athena Filmini Efe Teksoy Yazdı.

ROMAIN GAVRAS’TAN KAOTİK BİR TRAJEDİ “ATHENA”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, gerilim ve dram türündeki “ATHENA” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

KAOSA SÜRÜKLENİŞ

Prömiyerini 79. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştiren ‘’Athena’’, ARCA Cinema Giovani Award – Best Film of Venezia 79 ve Leoncino d’Oro Award – Cinema for UNICEF ödülleriyle onurlandırıldı. Netflix’te gösterime giren filmin yönetmenliğini, ünlü Yunan asıllı, Fransız usta yönetmen Costa-Gavras’ın oğlu olan Romain Gavras üstleniyor. Gavras’ın üçüncü uzun metrajlı bu filminin senaryosunda, yine Paris banliyölerinin işlendiği 2019 yapımı Sefiller (Les Misérables) filmiyle Cannes Film Festivali‘nde Jüri Ödülü kazanan ve BAFTA adaylığı bulunan Fransız yönetmen Ladj Ly’in işbirliği bulunuyor. Paris banliyölerindeki toplumsal tedirginliğin, dramatik ve kaotik bir anlatımını sunan yapımda, sokak çatışmasını arketipsel bir Antik Yunan Tragedyası olarak çerçeveleyen türde bir hikaye anlatılıyor. Filmin bir Opera gibi tasarlandığını ve kareografisinin de ona göre düzenlendiğini belirten yönetmen, çekimlere başlamadan önce oyuncu kadrosunun ve yapım ekibinin 52 gün boyunca aralıksız olarak Fransa başkentinin dışında (CGI olmadan) prova yaptıklarını söylüyor. Yönetmenin muhteşem bir sinematografik anlatım eşliğinde sunduğu filmde, plan sekans olarak adlandırılan tek planda çekilen aksiyon yüklü uzun sahneler, izleyiciye etkisinden uzun süre çıkamayacağı gerilim yüklü bir atmosfer sunuyor.

FİLMİN KONUSU

En küçük erkek kardeşlerinin açıklanamayan şekildeki trajik ölümünden sonra, üç kardeşin hayatları kaosa sürüklenir. Sokak çatışması, Paris’in banliyösünde adeta bir iç savaşa dönüşür.

Oyuncu kadrosunda; Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek, Alexis Manenti, Karim Lasmi, Mehdi Abdelhakmi ve Birane Ba yer alıyor.

ATHENA

Aksiyon, dram ve gerilim türlerinin harmanlandığı, izleyenleri adeta soluksuz bırakan Athena, benzerine az rastlanacak türde unutulmaz bir yapım. Festival, Sanat filmi ve adrenalin severler kesinlikle kaçırmasın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY