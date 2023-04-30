Romain Saiss ilkleri Galatasaray maçında yaşadı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşmasında siyah-beyazlılar adına bir ilk yaşandı.
Beşiktaş’ın Faslı stoperi Romain Saiss, Süper Lig’deki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlıların 35. dakikada Nathan Redmond’un kullandığı kornerde iyi yükselen Saiss topu ağlara gönderdi ve büyük bir sevinç yaşadı.
33 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig’de ilk asistini sezonun ilk yarısında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenildikleri maçta yaptı.
Romain Saiss, Marcelo’dan (Eylül 2016) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray’a Spor Toto Süper Lig’de kafa golü atan ilk stoper oldu.