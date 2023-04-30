63.3 F
Los Angeles
30 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporRomain Saiss ve Amir Hadziahmetovic, ilkleri Galatasaray maçında yaşadı

Romain Saiss ve Amir Hadziahmetovic, ilkleri Galatasaray maçında yaşadı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşmasında siyah-beyazlılar adına bir ilk yaşandı.

İYİ YÜKSELDİ, GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’ın Faslı stoperi Romain Saiss, Süper Lig’deki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlıların 35. dakikada Nathan Redmond’un kullandığı kornerde iyi yükselen Saiss topu ağlara gönderdi ve büyük bir sevinç yaşadı.

MARCELO SONRASI BİR İLK

33 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig’de ilk asistini sezonun ilk yarısında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenildikleri maçta yaptı. Romain Saiss, Marcelo’dan (Eylül 2016) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray’a Spor Toto Süper Lig’de kafa golü atan ilk stoper oldu.

💥 Süper Lig’deki ilk asistini, ilk maçta Galatasaray’a karşı yapan Saiss, ilk golünü de Galatasaray’a attı. #BJKvGS pic.twitter.com/VsrrCnGU5n

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 30, 2023

AMIR, İLK KEZ GALATASARAY AĞLARINI SARSTI

7 yıllık Konyaspor macerasının ardından devre arasında 3.2 milyon Euro bonservisle Beşiktaş’a transfer olan Amir Hadziahmetovic, Galatasaray ağlarını ilk kez sarstı. Derbide Sergio Oliveira’dan topu kapan ve Muslera’yı avlayan 26 yaşındaki Boşnak orta saha, 11. kez rakip olduğu Sarı Kırmızılı ekip karşısında ilk golünü attı. Başarılı oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de taraftarı önünde atmış oldu.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,488BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,519TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States