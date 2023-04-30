Romain Saiss ve Amir Hadziahmetovic, ilkleri Galatasaray maçında yaşadı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşmasında siyah-beyazlılar adına bir ilk yaşandı.

İYİ YÜKSELDİ, GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’ın Faslı stoperi Romain Saiss, Süper Lig’deki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlıların 35. dakikada Nathan Redmond’un kullandığı kornerde iyi yükselen Saiss topu ağlara gönderdi ve büyük bir sevinç yaşadı.

MARCELO SONRASI BİR İLK

33 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig’de ilk asistini sezonun ilk yarısında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenildikleri maçta yaptı. Romain Saiss, Marcelo’dan (Eylül 2016) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray’a Spor Toto Süper Lig’de kafa golü atan ilk stoper oldu.

💥 Süper Lig’deki ilk asistini, ilk maçta Galatasaray’a karşı yapan Saiss, ilk golünü de Galatasaray’a attı. #BJKvGS pic.twitter.com/VsrrCnGU5n

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 30, 2023

AMIR, İLK KEZ GALATASARAY AĞLARINI SARSTI

7 yıllık Konyaspor macerasının ardından devre arasında 3.2 milyon Euro bonservisle Beşiktaş’a transfer olan Amir Hadziahmetovic, Galatasaray ağlarını ilk kez sarstı. Derbide Sergio Oliveira’dan topu kapan ve Muslera’yı avlayan 26 yaşındaki Boşnak orta saha, 11. kez rakip olduğu Sarı Kırmızılı ekip karşısında ilk golünü attı. Başarılı oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de taraftarı önünde atmış oldu.