Romalı taraftarlardan Nicolo Zaniolo’ya tepki

Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, bu transfer politikasına devre arasında da devam etti.

Sarı – kırmızılılar, İtalyan devi Roma’dan 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo’yu ve Sassuolo’dan da Kaan Ayhan’ı renklerine bağladı.

Nicolo Zaniolo, Nef Stadyumu’nda 1-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında ve ardından 2-0 kazanılan Adana Demirspor mücadelesinde attığı gollerle galibiyetlerde önemli rol oynadı.

SOSYAL MEDYAYI ETKİN KULLANIYOR

İtalyan yıldız sosyal medya hesaplarını etkili kullanan isimlerin başında geliyor. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde Instagram’da 2 milyon takipçiyi geçtiğini açıkladı.

ROMA TARAFTARLARINDAN TEPKİ

Zaniolo, 2 milyon takipçiye özel yaptığı paylaşımda bir de görsel kullandı. Bu görselde sadece Galatasaray ve İtalya Milli Takımı formalı resimlerini kullandı.

Bu paylaşımı gören Roma taraftarları genç yıldıza tepki gösterdi.