Roman yükselişte mi? – Tele Kültür (14 Aralık 2019)





2000’ler sonrası edebiyatımız… Yeni nesil dergicilikteki patlamayı nasıl yorumlamalıyız? Tele Kültür’de bu hafta yazar Irmak Zileli ile son romanı Son Bakış’ı ve edebiyatı konuşuyoruz. Tele1'e destek olmak için:

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