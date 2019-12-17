2000’ler sonrası edebiyatımız… Yeni nesil dergicilikteki patlamayı nasıl yorumlamalıyız? Tele Kültür’de bu hafta yazar Irmak Zileli ile son romanı Son Bakış’ı ve edebiyatı konuşuyoruz. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Kategoriler
Roman yükselişte mi? – Tele Kültür (14 Aralık 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=tj9vXOI3yGo
2000’ler sonrası edebiyatımız… Yeni nesil dergicilikteki patlamayı nasıl yorumlamalıyız? Tele Kültür’de bu hafta yazar Irmak Zileli ile son romanı Son Bakış’ı ve edebiyatı konuşuyoruz. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
http://www.twitter.com/tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Reklamlar