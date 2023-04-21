Roma’nın yeni CEO’su Lina Souloukou için Fenerbahçe iddiası

Roma, Lina Souloukou’yu yeni CEO olarak atadığını resmen açıkladı. Roma’nın sahipleri Friedkin ailesi, yeni patron olarak Souloukou’yu belirledi.

‘BU TARİHİ KULÜBE KATILMAKTAN HEYECAN DUYUYORUM’

Roma’da prosedürlerin tamamlanması ile göreve başlayan Lina Souloukou, “Friedkin ailesine bana verdikleri bu fırsat için minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tarihi kulübe katılmaktan heyecan duyuyorum ve futbol dünyasında edindiğim deneyimi kulübe, yöneticilere ve uluslararası düzeydeki tüm çalışanlara aktarabilmek adına sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

SPOR HUKUKU ALANINDA UZMANLIK SAHİBİ

Hukuk okuduğu döneme denk gelen 2004 Atina Olimpiyatları’nda Anti-Doping Kontrol Departmanı’nda çalışan Lina Souloukou, daha sonra Madrid’de Spor Hukuku ve Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak spor hukuku konusunda uzmanlık kazandı. 2007 yılında ablası ile birlikte bir hukuk şirketi kurmuştu.

OLYMPIACOS’TA CEO OLARAK GÖREV ALDI

Yunanistan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere birçok futbol kuruluşu ve takım ile çalışmalar yürüten Lina Souloukou, 2018-22 yılları arasında Olympiacos’ta çalışmıştı. Lina Souloukou, Olympiacos’ta CEO olarak yürüttüğü görevinden Haziran 2022’de ayrıldı.

ECA’DAKİ GÖREVİ SÜRÜYOR

Lina Souloukou, halen European Club Association (Avrupa Kulüpler Birliği) çatısı altında yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmekte.

KADIKÖY’DEKİ MAÇ İÇİN GELMİŞTİ

Fenerbahçe Yönetimi, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında 30 Eylül 2021’de sahasında oynayacağı Olympiacos karşılaşması öncesinde Yunan ekibinin yöneticileri ve maçın UEFA temsilcileriyle yemekte bir araya gelmişti.

Olympiacos’u yemekte Dimitrios Agrafiotis, Lina Souloukou, Christian Karembeu, François Modesto ve Konstantinos Vernikos temsil etmişti ki UEFA Delegesi Bakar Jordania ve UEFA Güvenlik Sorumlusu Nikolay Shiryaev’in de yer aldığı yemeğin sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lina Souloukou’ya imzalı forma hediye ederken; rakip takım yöneticileri ise Koç’a çeşitli hediyeler takdim etmişti. Yemeğin sonunda UEFA yetkilileri ve Olympiacos yöneticileri Fenerbahçe anı defterini de imzalamıştı.

FENERBAHÇE İDDİASI

Roma Giallorossa’nın haberine göre henüz 40 yaşına gelmemiş olmasına rağmen futbol dünyasında oldukça dikkat çekici bir özgeçmişi olan Lina Souloukou için daha önce Fenerbahçe de devreye girdi.

İtalyan kaynak, Fenerbahçe ve PSG’nin Souloukou’yu göreve getirmek istediklerini belirtti. Fakat iki takımda herhangi bir görev almayan Lina Souloukou, oldukça geniş bir yetki alanıyla Roma’nın yeni CEO’su oldu.