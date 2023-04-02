Romanlar, Erdoğan’a mektup yazdı: Bir daha aday göstermeyin istemiyoruz

AKP’ye yakın Roman dernekleri, Edirne Milletvekili Fatma Aksal’la ilgili ortak bildiri yayınladı ve milletvekili adayı gösterilmesine karşı çıktı.

9 ayrı dernek başkanının imzaladığı bildiride AKP’li vekil için “Halka olan davranışı, bizleri bile Cumhurbaşkanımıza oy vermede tereddüde düşürdü. Parti üyeleri, partiden soğumuş durumda. Seçimler için büyük bir endişe içerisindeyiz, aday olmasını kesinlikle istemiyoruz” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilen ve dilekçe şeklinde yazılan bildiride şu görüşler yer aldı:

ÜYELERİ PARTİDEN SOĞUTTU

– 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimlerde, şu anki Edirne milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal hanımefendinin milletvekili adayı olarak gösterilmesini istemiyoruz. Sayın vekilimiz özellikle Roman vatandaşlara karşı ilgi ve alakası çok eksik olup, parti üyelerini de AK Parti’ye karşı soğutmuş, oy oranının azalmasına sebebiyet verecektir. Bizler Roman STK’ları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden bağlıyız.

SORUNLARIMIZ DİNLEMEDİ

– Ancak milletvekilinin halkımıza olan davranışı üyelerimizi dahi siz şahsınıza oy vermekte tereddüde düşürmüştür. Seçildiği günden bu yana Roman halkının içine hiçbir şekilde girip sorunlarını dinlememiştir. Bu durum siz sayın Cumhurbaşkanımıza zarar vereceği endişesi içerisindeyiz. Biz Roman STK’larının bu dilekçesini dikkate alacağınız yönünde şüphemiz yoktur.

KİMLER İMZA VERDİ?

Bildiriye imza atan STK’lar şöyle: Trakya Roman Derneği Başkanı Bülent Denkçi, İpsala Romanları Kalkındırma Derneği Fevzi Tekil, Keşan At Arabacıları Derneği Başkanı Suat Sepetçi, Türkmen Köyü Romanları Kalkındırma Derneği Kadir Yüzlek, Keşan 700 Evler Sosyal Konutları Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yetiş Dölçek, Siğilli Köyü Romanları Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadir Gözeri, Türkmen Eğitim ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Karatepe, İpsala Köylerinde Yaşayan Romanlar ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Hasan Karaağaç, Keşan Tüm Hamallar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Temel.