53.6 F
Los Angeles
2 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemRomanlar, Erdoğan’a mektup yazdı: Bir daha aday göstermeyin istemiyoruz

Romanlar, Erdoğan’a mektup yazdı: Bir daha aday göstermeyin istemiyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP’ye yakın Roman dernekleri, Edirne Milletvekili Fatma Aksal’la ilgili ortak bildiri yayınladı ve milletvekili adayı gösterilmesine karşı çıktı.

9 ayrı dernek başkanının imzaladığı bildiride AKP’li vekil için “Halka olan davranışı, bizleri bile Cumhurbaşkanımıza oy vermede tereddüde düşürdü. Parti üyeleri, partiden soğumuş durumda. Seçimler için büyük bir endişe içerisindeyiz, aday olmasını kesinlikle istemiyoruz” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilen ve dilekçe şeklinde yazılan bildiride şu görüşler yer aldı:

ÜYELERİ PARTİDEN SOĞUTTU

– 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimlerde, şu anki Edirne milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal hanımefendinin milletvekili adayı olarak gösterilmesini istemiyoruz. Sayın vekilimiz özellikle Roman vatandaşlara karşı ilgi ve alakası çok eksik olup, parti üyelerini de AK Parti’ye karşı soğutmuş, oy oranının azalmasına sebebiyet verecektir. Bizler Roman STK’ları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden bağlıyız.

SORUNLARIMIZ DİNLEMEDİ

– Ancak milletvekilinin halkımıza olan davranışı üyelerimizi dahi siz şahsınıza oy vermekte tereddüde düşürmüştür. Seçildiği günden bu yana Roman halkının içine hiçbir şekilde girip sorunlarını dinlememiştir. Bu durum siz sayın Cumhurbaşkanımıza zarar vereceği endişesi içerisindeyiz. Biz Roman STK’larının bu dilekçesini dikkate alacağınız yönünde şüphemiz yoktur.

KİMLER İMZA VERDİ?

Bildiriye imza atan STK’lar şöyle: Trakya Roman Derneği Başkanı Bülent Denkçi, İpsala Romanları Kalkındırma Derneği Fevzi Tekil, Keşan At Arabacıları Derneği Başkanı Suat Sepetçi, Türkmen Köyü Romanları Kalkındırma Derneği Kadir Yüzlek, Keşan 700 Evler Sosyal Konutları Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yetiş Dölçek, Siğilli Köyü Romanları Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadir Gözeri, Türkmen Eğitim ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Karatepe, İpsala Köylerinde Yaşayan Romanlar ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Hasan Karaağaç, Keşan Tüm Hamallar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Temel.

Gündem
Önceki haber
Bakan Akar: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,406BeğenenlerBeğen
16,211TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States