Romanya’da bu gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği vatandaşlarını son yayınlanan kararname ile uygulanacak olan yeni tedbirler ile ilgili vatandaşlarını bilgilendirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından da kararnamenin Türkçe metni yayınlandı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın ivedilik arz etmeyen başvurularını, Romanya’daki Olağanüstü Hal uygulamaları sona erinceye kadar ertelemeleri, hem vatandaşlarımızın hem de personelimizin sağlık ve güvenliklerini korumak açısından önemle rica olunur.” ifadeleri yer aldı.

“HESAPLARI TAKİPTE KALIN”

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Coronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, Romanya İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen Olağanüstü Hal tedbirleri bağlamında, Romanya’da 22 Mart 2020 saat 22.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

*Bu çerçevede Konsolosluk Şubemiz, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren söz konusu yasağa son verilinceye kadar, sadece acil işlemler için telefon ile randevu alınacak şekilde hizmet verebilecektir.

*Vatandaşlarımızın ivedilik arz etmeyen başvurularını, Romanya’daki Olağanüstü Hal uygulamaları sona erinceye kadar ertelemeleri, hem vatandaşlarımızın hem de personelimizin sağlık ve güvenliklerini korumak açısından önemle rica olunur.

*Ayrıca, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi 23 Mart 2020 tarihinden itibaren taşımacılık vizesi haricinde vize başvurusu kabul etmeyecek olup, daha önce yapılmış olan vize başvurularının sonuçları hakkında telefonla bilgi verilebilecektir.

*Coronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında Romanya’da alınan tedbirler ve son gelişmeler hakkında Büyükelçiliğimize ait internet sayfasının ve sosyal medya hesaplarının takip edilmesi önemle rica olunur.

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