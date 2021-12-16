Romanya’da intihalle suçlanan bakan istifa etti

Romanya’da okuduğu üniversiteyle ilgili yanlış bilgi vermekle ve intihalle suçlanan bakan, daha birinci ayını doldurmadan istifa etmek zorunda kaldı. Romanya Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde 69. sırada yer alıyor. Türkiye ise listede 86. sırada.

Sozcu.com.tr

Romanya’da İnovasyon ve Dijitalleşme Bakanı Florin Roman, özgeçmişinde doğru olmayan bilgiler verdiği ve akademik bir yayından intihal yaptığı haberleri üzerine istifa etti.

Ülkede yayın yapan Libertatea gazetesi, bakanın eğitim bilgileriyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirmişti. Henüz kasım ayında kurulan hükümette görev alan Roman, birinci ayını tamamlamadan görevden ayrılmak zorunda kaldı.

Roman, hakkında çıkan haberlerin Başbakan Nicolae Ciuca’yı etkilememesi için istifa kararı aldığını söyledi.

İnternette yayınladığı açıklamada Roman, “Her şeyin yanlış yorumlanması, sizin maddi hatalar yapmanız ve ilk günden itibaren linç edilmek çok fazla” ifadelerini kullandı.

“ÖZGEÇMİŞİNDEKİ ÜNİVERSİTEDE OKUMADI”

Libertatea gazetesi, Roman’ın yüksek lisans tezinin bir bölümünde intihal yaptığını, ayrıca özgeçmişinde yer alan 2006 tarihli akademik bir yayının bulunamadığını bildirmişti.

Ayrıca Roman’ın okuduğu üniversite olarak yanlış bilgi verdiği de belirtilmişti.

İstifa eden bakan, iddiaları reddederek “Bunlar beni karalama kampanyasının bir parçası” dedi.

Daha önce de Romanya’daki üst düzey bazı isimlere intihal suçlaması yöneltilmişti.

2015-2017 arasında başbakanlık görevini yürüten Dacian Ciolos, Roman’ın istifasının doğru bir adım olduğunu söyleyerek, özgeçmişe dair uydurulmuş özelliklerin gerçekten liyakata sahip ve dürüst kişileri siyasetten uzaklaştırdığını kaydetti.

AB üyesi Romanya, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2020 Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde 180 ülke arasında 69. sırada yer alıyor.

Aynı listede, Türkiye ise 86. sırada.

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