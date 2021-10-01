Romanya’da pandemi hastanesinde yangın: Ölü ve yaralılar var

Romanya’da bulunan bir pandemi hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Romanya’nın Köstence şehrinde bulunan bir pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Yangında 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hastanede tedavi görev tüm hastalar tahliye edilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında da Romanya’nın Piatra Neamt kentinde bulunan bir pandemi hastanesinde de yangın çıkmış 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bükreş’te bulunan başka bir hastanede de Ocak ayında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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