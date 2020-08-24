Ronaldinho’nun tutukluluk günleri sona erdi!

Ronaldinho’nun Paraguay’da yaşadığı tutukluluk günleri yaklaşık 6 aylık bir sürecin ardından sona erdi. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışmak suçu nedeniyle önce devlet hapishane yerleştirilen, ardından da ev hapsinde tutulan Ronaldinho’nun Paraguay’dan ayrılmasına izin çıktı.

Savcılar, yaklaşık 90 bin dolar tazminat talebinde bulunurken, talebin nedeni olarak yıldız ismin eyleminin toplum düzenine verdiği zarar gösterildi.

Ronaldinho’nun ağabeyi Ronaldo Assis’ten ise 110 bin dolar tazminat talep edildi. Bu kararla hem Ronaldinho hem de ağabeyi serbest kalırken iki ismin ülkeden çıkışlarına izin verildi. Ronaldinho, ülkesi Brezilya’ya dönebilecek.