Ronaldo atıyor, Juventus zirve yarışını bırakmıyor

İtalya Seri A’nın 21. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu’nda konuk ettiği Roma’yı 2-0 yendi. Dünyanın en çok gol atan futbolcusu unvanının elinde bulunduran Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo ilk golü attığı maçta ikinci golü Ibanez kendi kalesine kaydetti.

Kritik maça Juventus iyi başladı. 13. dakikada sahneye çıkan Ronaldo, yaptığı şık vuruşla Juventus’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu golle sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Juventus, Ibanez’in 69. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, 2-0 Juventus’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Juventus puanını 42 yaparken, Roma 40 puanda kaldı.

Serie A’da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Sassuolo 1-2 Spezia

Atalanta 3-3 Torino

Genoa 2-1 Napoli

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