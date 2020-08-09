Ronaldo’yu belalısı yıktı! 86 yıllık rekoru kırdı ama…

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lyon, Juventus’u eleyerek büyük sürpriz yaptı. Fransız temsilcisi, siyah-beyazlılara 2-1 yenilmesine karşın ilk maçı 1-0 kazandığı için deplasman golü kuralıyla tur atladı.

Lyon, İtalyan ekibinde iki gol atan Cristiano Ronaldo’ya ikinci şokunu yaşattı. Lyon, Portekizli futbolcunun 2010’da formasını giydiği dönemde Real Madrid’i son 16’da elemişti. Şampiyonlar Ligi’nde 10 yıl aradan sonra ilk kez çeyrek final göremeyen Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla bu sezonu 46 maçta 37 golle tamamladı.

86 YILLIK REKORU KIRDI

Juventus formasıyla 37 gole ulaşan Cristiano Ronaldo kulüp rekorunu kırdı. Portekizli yıldız, kulüp efsanesi Felice Borel’in 1933-34 sezonundan bu yana elinde bulundurduğu gol rekorunu tarihe gömdü. 35 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ise 131 gole ulaşarak en yakın takipçisi Lionel Messi’nin önünde liderliğini de sürdürdü.

SARRI GÖNDERİLDİ YERİNE EFSANE İSİM GELDİ

Öte yandan İtalyan temsilcisinde, Lyon’a elenilmesinin ardından Teknik Direktör Maurizio Sarri’nin dün görevine son verildi. Juventus, takımın başına İtalya’nın efsane futbolcularından Andrea Pirlo’yu getirdi. Torino ekibi, 41 yaşındaki çiçeği burnunda teknik adam ile 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşme imzaladı.

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