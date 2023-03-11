Rönesans Rezidans’ın enkazından çıkmayan hala-yeğenden haber yok

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında çok sayıda kişinin cenazesine ulaşıldı. Aynı sitede oturan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut da yaşamını yitirdi. Rezidanstaki enkaz kaldırıldı ancak A2 Blok’ta oturan Mehmet Şükrü İncili ve Mevlüde Yıldız İncili’ye ulaşılamadı.

Kayıp yakınlarını mezarlıklarda ve hastanelerde arasalar da bir sonuç alamadıklarını belirten Mustafa Kemal İncili, “Kız kardeşlerim Mevlüde Yıldız İncili ve Cemile İncili ile yeğenim Mehmet Şükrü İncili, Rönesans Rezidans’ta oturuyorlardı. Depremin ardından hemen Hatay’a gittim. İkinci gün Cemile’yi canlı olarak enkazdan çıkarmışlar. Önce Hatay’da hastanede tedavi edilmiş, ardından Adana’ya sevk edilmiş. Oradan da ambulans uçakla Ankara’ya gönderilmiş. Yaşadığını orada öğrendik. Çok şükür onun durumu iyi. Ancak diğer yakınlarımızdan hala bir haber alamadık” diye konuştu.

‘NE YAPTIYSAK BULAMADIK’

Rönesans Rezidans A2 blokta enkaz kaldırma çalışmalarının sona erdiğini ifade eden İncili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesine rağmen kardeşim ve yeğenimden hiç haber alamadık. Orada üst komşularıyla konuştuğumuzda enkazda yakınlarımızın seslerini duyduklarını söylediler. Cemile de deprem olduğunda 3’ünün aynı odada olduğunu söyledi. Biz de bu bilgi üzerine onların da canlı olarak çıkacağına inanmıştık. Fakat ne yaptıysak bulamadık. Şehirdeki tüm mezarlıklara gittik. Orada tüm fotoğraflara tek tek baktık. Hatay’da, Adana’da, Mersin’de, İstanbul ve Ankara’da bakabildiğimiz tüm hastanelere sorduk. DNA örnekleri verdik ama hiç haber yok.”

YAKINLARINA ULAŞAMAYANLAR GRUP KURDU

Rönesans Rezidans’ta kendileriyle aynı durumu paylaşan çok fazla insan olduğunu belirten İncili, “Rönesans Rezidans’ta henüz ulaşılamayan 80’i aşkın kişi var. Bu nedenle yakınlarını bulamayanlar olarak bir grup oluşturduk. Henüz o grupta da kayıplarına ulaşanlar yok. Grup kurulduğundan beri kayıp sayısı aynı. Hayatımız, yakınlarımızı aramakla geçiyor. Sürekli birilerini arıyoruz, mesajlaşıyoruz. Arıyoruz ama umudumuz da bitmek üzere. Soracak kimsemiz kalmadı. Artık ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yakınlarımızı gören veya herhangi bir bilgi sahibi olanlar lütfen bizimle iletişim kursun. Tek istediğimiz yakınlarımızı bulmak” diye konuştu. (DHA)