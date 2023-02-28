Rönesans Rezidans’ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten ve iade talebi

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 6 Şubat’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’daki Rönesans Rezidans’ı yapan inşaat şirketine yönelik soruşturma kapsamında, 10 Şubat’ta İstanbul Havalimanı’nda yakalanan ve 11 Şubat’ta tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun’un (56) yurt dışında olduğu belirendi.

Hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen Hüseyin Yalçın Coşkun için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iade talepnamesi ve kırmızı bülten talebi hazırlandı.

Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletildi.

Savcılığın Deprem Suçları Soruşturma Bürosunun talep yazısında, Hüseyin Yalçın Coşkun’un yıkılan rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu belirtildi.

MEHMET YAŞAR COŞKUN TUTUKLANMIŞTI

Rönesans Rezidans’ın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, “Rönesans Rezidans’ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ’a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur.” şeklinde ifade vermişti. (AA)