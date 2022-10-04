Röntgencilik tartışması mahalleyi karıştırdı: 1 ölü

Adana’da, sokakta yürüyen Sinan Ali Yüceer (40), evleri gözetlediğinden şüphelendiği 13 yaşındaki Y.K. ile tartışıp, küfürleşti. Y.K.’nin durumu babası Emrullah Küsem’e (37) anlatmasından sonra iki aile arasında çıkan kavgada Yüceer’in kardeşi Emrah Yüceer (37), bıçaklanarak öldürüldü. Yüceer’i öldüren Cemil Büyükbaş (32) ile kavgaya karışan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi’nde 24 Eylül günü saat 23.00 sıralarında sokakta yürüyen Sinan Ali Yüceer, Y.K. isimli çocuğun evleri gözetlediğinden şüphelendi. Y.K.’nin yanına yaklaşan Yüceer, “Sen kimsin? Neden evleri gözetliyorsun?” diye sordu.

İddiaya göre Y.K., “Sana ne? Sen bu mahallenin ağası mısın?” diye cevap verince Sinan Ali Yüceer, küfretti. Eve giden Y.K., durumu babasına anlattı. Çocuğunu dinledikten sonra Emrullah Küsem, 3 arkadaşı ile birlikte mahalleye geldi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Emrullah Küsem, evine gittiği Sinan Ali Yüceer, kardeşi Emrah Yüceer ve babası Ali Şahin Yüceer (64) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ali Şahin Yüceer, Emrullah Küsem’i kolundan bıçakladı.

Küsem’in arkadaşı Cemil Büyükbaş (32) ise Emrah Yüceer’i göğsünden ve karnından bıçakladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona ererken, ağır yaralı Emrah Yüceer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüceer, 26 Eylül’de hastanede hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Küsem, arkadaşları Musap Ertaş (25) ve Cemil Büyükbaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karşı gruptaki Ali Şahin Yüceer, Sinan Ali Yüceer, Hüseyin H. (37), Kurtuluş D. (33) ve Murat S. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Avcılar’da yol verme kavgasında ortalık karıştı İlginizi Çekebilir Bursa’da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı