Roscosmos, UUİ’ye gidecek Rus uzay araçlarında NASA’ya iki yer tahsis edecek

Sputnik’e demeç veren Dmitriy Rogozin, “UUİ’ye yapılacak uçuşlarda uzay araçlarımızda NASA’ya yer tahsis etme konusunda prensip kararı aldık. NASA, şimdilik 2020 sonunda ve 2021 baharında yapılacak uçuşlarda iki yer talep etti” dedi.

Amerikan devlet satınalma kurumunun sayfasında NASA’nın Roscosmos’la biri MS-17 ve diğer MS-18‘de olmak üzere iki yer tahsis edilmesini öngören bir anlaşma imzalamayı planladığı belirtilmişti.

Bu anlaşma, Amerikan uzay araçlarının yolculuklarında gecikmeler yaşanması halinde NASA’nın Eylül 2021’e kadar en az bir ABD’li astronotu UUİ’ye göndermesini sağlayacak.