Rossiyskaya Gazeta’dan ‘İncirlik’ değerlendirmesi: Türkiye ile ABD arasındaki krizde yeni aşamaya geçildi

Mark Esper‘in “Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir” şeklindeki açıklamasıyla ABD yönetiminin bu sorunu fiilen kabul ettiğini yazan Rossiyskaya Gazeta yazarı Yekaterina Zabrodina, ABD için asıl sorunun İncirlik’teki taktik nükleer silahların nasıl tahliye edileceğinde yattığını kaydetti.

‘Uzmanlara göre çok maliyetli ve zor bir prosedür’

Ankara’nın Washington’la müzakerelerde İncirlik Üssü’nü uzun süredir koz olarak kullandığını ve ABD’nin Ortadoğu’daki askeri operasyonlara destek veren üsteki personeli ve teçhizatı Türkiye’nin ‘rakibi’ Yunanistan’a tahliye etme konusunda çalışmalar yaptığına dair söylentilerin Mart 2018’de ayyuka çıktığını anımsatan Zabrodina, “Uzmanlara göre Pentagon’un bu manevra için Kongre’den ayrı bütçe istemesi gerekirdi. Üstelik uzmanlar, tahliye prosedürünü sadece çok maliyetli değil, aynı zamanda da çok zor buluyor” ifadelerini kullandı.

‘Avrupa, ABD’nin nükleer cephaneliğine olumsuz bakıyor’

Yekaterina Zabrodina, tahliye için özel güvenliğin yanı sıra nükleer silahları kabul edecek üçüncü bir ülkeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, Avrupa’nın Amerikan nükleer cephaneliğine son derece olumsuz baktığının altını çizdi.

‘Kürecik’le ilgili soru işaretleri var’

Kürecik’te de NATO Balistik Füze Savunma Sistemi erken uyarı radarının bulunduğunu belirten Zabrodina, uzmanların kafasında Türkiye’nin bu üssü sadece ABD’ye nasıl kapatacağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.