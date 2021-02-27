RoyalCert'ten Capacity AVM'ye “salgına karşı güvenli alan belgesi”

İSTANBUL (AA) – RoyalCert Türkiye ile Capacity AVM arasında Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin tescil edilmesi adına "güvenli alan belgesi" için iş birliği anlaşması imzalandı.

RoyalCert Türkiye açıklamasına göre, iş birliği anlaşmasına ilişkin Capacity AVM'de sertifika takdim töreni düzenlendi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, Capacity AVM'nin yapılan denetimler sonrası "Güvenli Alan Belgesi-S.A.F.E Kovid-19" sertifikasını almaya hak kazandığını bildirdi.

Sertifikanın, salgına karşı çalışan ve müşteriler için tüm önlemlerin alındığını gösterdiğini aktaran Namlı, bu belgeyi almaya hak kazanan işletmelerin 200 kriter üzerinden her ay denetimden geçtiğini, tedbirlere uyulmaması halinde sertifikanın iptal edilebildiğini vurguladı.

Namlı, RoyalCert Almanya tarafından Türkiye'nin başlattığı Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı esas alınarak hazırlanan S.A.F.E Kovid-19 kriterleri kapsamında 42 ülkede bu konuda sertifika verdiklerini kaydederek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulayarak bulaşmanın bütün risklerini ortadan kaldırmak amacıyla belirlenen kriterler müşterilere de güven sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu belgelerin müşteriye güven telkin ettiğine işaret eden Namlı, "Vatandaşların içi rahat olsun, kapalı alanlarda hava sirkülasyonundan tutun da hijyen şartlarına varıncaya kadar bütün kriterlerin gereği olarak ayda bir denetleme yapılıyor. AVM'nin denetimleri 2 gün sürdü. Müşteriye güven telkin eden bir sistem, ziyaretçi sayılarını da pozitif etkiliyor. Bunu daha önce sertifika verdiğimiz işletmelerde gördük." ifadelerini kullandı.

– "Temel amaç: Önce sağlık"

Capacity AVM Genel Müdürü H. Barış Özcan ise, bir yıldır salgının hayatı doğrudan etkilediğini, AVM'nin uzun zaman kapalı kaldığını, şimdi de hafta sonları açık olmadıklarını kaydetti.

Kapalı kaldıkları dönemde ciroda ciddi kayıplar yaşadıklarını belirten Özcan, "Salgına karşı ciddi önlemler hayata geçirdik. Temel çıkışımız 'önce sağlık'tı. Tüm alanlara maske, mesafe kuralını uygulayacak şekilde sticker ve yönlendirme işaretleri koyduk. AVM’ye giren müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz, maske kontrolü yapıyoruz. Aylık olarak tüm mağazaları ve AVM’nin içini gümüş iyon teknolojisiyle dezenfekte edilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aldıkları önlemleri belgeledikleri için mutlu olduklarını bildiren Özcan, "Bugün bize verilen belgeyle, koronavirüse karşı bütün önlemleri aldığımızı, uygulama noktasında da aynı özeni sürdürdüğümüzü göstermeyi amaçlıyoruz. Bizim için önemli, müşterilerimizin daha sağlıklı şekilde alışveriş yapmasını sağlamak için önlemler almıştık. Belgeyle bunu resmiyete dökmüş olduk, mutluyuz. Bizi tercih eden müşterilerde pozitif bir hareketlilik yaratacağını ve önümüzdeki süreçte ciroya katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.