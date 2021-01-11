RTEÜ öğretim üyelerinin buluşu “incelemeli patent” olarak tescillendi

RİZE (AA) – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyelerinin buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumunca "incelemeli patent" olarak tescil edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Kantar, Prof. Dr. Selami Şaşmaz, Doç. Dr. Nimet Baltaş, Araştırma Görevlisi Dr. Günay Kaya Kantar ile Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu'nun birlikte buluş gerçekleştirdikleri belirtildi.

"Anti helikobakter etkili ve üreaz enzimi inhibitörü azo boyar madde ve eldesine ilişkin yöntem" başlıklı buluşun, Türk Patent ve Marka Kurumunca "incelemeli patent" aldığı kaydedilen açıklamada, çalışmada görev alanlar tebrik edildi.

Açıklamada, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ekibinin yaptığı "Orkide saksısı için bir yenilik" başlıklı çalışmanın da Türk Patent ve Marka Kurumundan "faydalı model" olarak tescillendiği kaydedildi.