RTÜK 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süreci için yayıncılara program içeriği önerisinde bulundu

ANKARA (AA) – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, medya hizmet sağlayıcılardan tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını beklediklerini belirtti.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, içerik ve görsel çekiciliği ile eğitim sistemlerinin rakibi konumuna gelen medyanın, eğitimin en yakın destekçisi olabileceğinin, Milli Eğitim Bakanlığının salgın sürecinde başarıyla uyguladığı EBA örneğinde görüldüğü vurgulandı.

Aile ve çocukların korunması amacıyla başta denetim faaliyetleri olmak üzere, aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Aile ve çocuk dostu yapımları özendirmek için önemli teşvik mekanizmalarımızı 2021 yılında devreye alacağız. Ayrıca Üst Kurulumuz tarafından topluma örnek olan program ve yapımlara farklı dallarda 'Medya Mükemmellik Ödülleri' vereceğiz. Yine bilindiği üzere akıllı işaretler ve koruyucu saat uygulaması, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden korumak üzere tasarlandı. Anne ve babalara çocukların uyku saatinin geldiğini hatırlatmak ve çocukları uykuya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında yayınlanan çizgi canlandırma, izleyicilerin beklentilerini ve yeni yayın teknolojilerini karşılayacak şekilde yeniden oluşturuldu."

Sağlıklı toplumsal yapılar oluşturma sürecinin en önemli unsurlarından birinin, medya içeriklerine eleştirel bakabilen ve analiz etme yetisi gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi olduğunun altı çizilerek, okullarda medya okuryazarlığı derslerinin verilmesi ve ders müfredatının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

– "Aile sıcaklığını yansıtacak programların yayınlanması önemli"

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olarak yayın akışlarında eğitici ve öğretici yapımlara da yer verdiklerinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle tam gün sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde aileler, çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçiriyorlar. Televizyonlarda yayınlanan programların etkisi, önce toplumumuzun en güçlü yanını oluşturan aileler üzerinde görülmekte ve ardından tüm topluma yansımaktadır. Yeni yılla birlikte 4 gün boyunca aziz vatandaşlarımızın evde aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri göz önünde bulundurulduğunda, televizyonlarda nostalji günlerinde olduğu gibi ailenin sıcaklığını yansıtacak faydalı, eğlendirici ve bilgilendirici programların yayınlanmasının önemi bir kat daha artmaktadır.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları ısrarla tavsiye ediyoruz. Tüm zamanlarda olduğu gibi çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden programların yayınlanmamasına özen gösteren kıymetli yayıncılarımızın, içinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha titiz davranmalarını yayıncılık otoritesi olarak altını çizerek hatırlatıyoruz."

Bu durumun, kanuni bir yükümlülüğün ötesinde kamusal sorumluluk olarak görülmesi gerektiğine işaret edilerek, "Bilhassa evde kalacağımız günlerde ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği yapımlara ağırlık verilmesi, eğitici ve öğretici yayınların öncelikli olarak yayınlanması temennisiyle tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.