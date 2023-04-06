RTÜK üyeliğine CHP kontenjanından Tuncay Keser seçildi

Okan Konuralp’in istifasıyla boşalan RTÜK üyeliği için bugün TBMM Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. CHP, RTÜK üyeliğine, grup danışmanı Tuncay Keser’i aday gösterdi.

Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 351 oyun 333’ünü alan Tuncay Keser, RTÜK’ün CHP kontenjanından yeni üyesi oldu. Diğer aday Şafak Akça ise 10 oy aldı.

TUNCAY KESER KİMDİR?

Tuncay Keser, 1972 yılında Sinop’ta doğdu. İlk ve ortaöğretimini Sinop’ta tamamladı. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe aynı yıl ANKA Haber Ajansı’nda başladı. 2002 yılına kadar eğitim, Başbakanlık, TBMM, Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı.

Bu dönemde Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) üye oldu, TGS iş yeri temsilcisi, genel kurul delegesi ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi olarak sorumluluk üstlendi.

2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu. Bu görevinin ardından TBMM’de milletvekili danışmanlığı yaptı. Kasım 2017’den bu yana TBMM CHP Grup Basın Danışmanlığı görevini yürütüyor.

Parlamento hukuku, siyasal iletişim, medya, eğitim ve halkla ilişkiler konularında çeşitli kurs ve seminerlere katılan ve çalışmalar yapan Keser, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Gazeteciler Cemiyeti üyesi. Keser, evli ve bir çocuk babası. ANKA