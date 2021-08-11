RTÜK üyesi İlhan Taşçı yangın haberlerine sansür girişimini deşifre etti! “Susmayacağım!”





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısını terk etmek zorunda bırakılan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK üyeleri olarak, basın özgürlüğünü, yurttaşlarımızın haber alma hakkını koruyamayacaksak varlık nedenimiz tartışmalı bir noktaya taşınır. Yasa dışı yollarla bu mücadelenin engellenmesi mümkün değildir. Bundan sonra susmayacağım, onlar bildiklerin yapsınlar. Kıblemiz hukuktur, hakikattir; gazetecilerin önündeki engellerin kaldırılması için mücadele vermektir” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ilhantaşçı #rtük #sansür #ormanyangınları #rtüksansür #rtükceza #haber #siyaset #gündem #türkiyegündemi #yurttaştv