RTÜK ve KVKK’ya üye seçimleri Resmi Gazete’de

Buna göre, TBMM Genel Kurulu’nda boş bulunan RTÜK ve KVKK’ye, 6 Nisan’da birer üye seçimi yapıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu’nun 6 Nisan’daki 86’ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser’in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu’nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesine göre, KVKK’de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi. (AA)