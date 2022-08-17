Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Halk TV, Tele1 Netflix ve HaberTürk TV’ye ceza vermesine bir tepki de Basın Konseyi’nden geldi. Yapılan açıklamada, “RTÜK, ‘iktidar sopası’ olmayı bırakıp, asli görevine dönmelidir.” denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Halk TV, Tele1 Netflix ve HaberTürk TV’ye ceza vermesine tepkiler sürüyor. RTÜK’e bir tepki de Basın Konseyi’nden geldi.

Basın Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantılarında iktidarın ‘muhalif’ gördüğü televizyon kanalarına ceza yağdırmaya devam ediyor. Halk TV ve Tele 1 ile Habertürk televizyonlarına yine cezalar verildi.

-Üst Kurul’da iktidar temsilcisi üyelerin oy çokluğu ile verilen cezalara Halk TV’de Cumhurbaşkanının eleştirilmesi; Tele 1’de yayın yasağının ihlali ve internet sitesi üzerinden maddi destek sağlaması; Habertürk’te yayın konuğunun Musa Peygamber ile ilgili görüşlerini açıklaması gerekçe gösterildi.

“RTÜK’ÜN BU TÜR ÇABALARI NAFİLEDİR, KABUL ETMİYORUZ”

-RTÜK’ün yine, yeniden halkın haber alma hakkına engel olma telaşıyla televizyon kanallarına ceza yağdırması demokrasiye aykırıdır, ifade ve basın özgürlüğü ihlalidir. RTÜK’ün bu tür çabaları nafiledir, kabul etmiyoruz.

“RTÜK’Ü ASLİ GÖREVİNE DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ”

-Yasal konumu özerk ve tarafsız kamu tüzel kuruluşu olan RTÜK’ü, ‘muhalif’ kanallar üzerinde‘iktidar sopası’ gibi davranmaktan vazgeçmeye; yayın hizmetleri alanında iletişim ve ifade özgürlüğünü, farklı görüşleri ve çoğulculuğu güvence altına almak olan asli görevine dönmeye bir kez daha davet ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir TGC’den RTÜK’e tepki İlginizi Çekebilir RTÜK’ten Netflix’e ceza