RTÜK’teki SÖZCÜ TV logo değişikliği dosyası için… Daha ne bekliyorsunuz!

Milyonlar, Türkiye’nin en çok satan ve en güvenilir gazetesi SÖZCÜ‘nün, televizyonunu bekliyor. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Uydudan yayın yapan “Sivas SRT” kanalını 1 yıl önce satın aldık. Kanalın ismini ve logosunu SÖZCÜ TV yapmak için de, 10 ay önce RTÜK’e başvurduk.

Ancak RTÜK, 6 ay boyunca başvurumuzu sonuçlandırmadı.

Üstelik ağustos ayında haksız yere, logo gerekçesiyle para cezası kesti!

Ardından da dosyada eksiklik olduğunu belirtti.

SÖZCÜ bunun üzerine, tüm belgeleri tamamlayıp dosyayı eksiksiz şekilde RTÜK Başkanlığı’na yeniden teslim etti.

Dosyamız incelendi, bir eksiklik bildirilmedi.

Bu başvurumuzun üzerinden de 2 ay geçti. SÖZCÜ TV‘nin logo değişikliği talebi hâlâ sonuçlandırılmadı.

Yasal hakkımız olan logo değişikliği talebimiz, 10 aydır sürüncemede bırakıldı.

Oysa her çarşamba toplanan RTÜK, bu 10 ay boyunca pek çok TV kanalının logo değişikliği talebini yerinde bulup onay verdi.

SÖZCÜ soruyor:

Mülkiyeti SÖZCÜ‘ye ait olan, uydu kirası dahil, her türlü masrafı SÖZCÜ tarafından karşılanan TV kanalının, tamamen rutin ve basit bir işlem olan logo değişikliği talebi 10 aydır neden onaylanmıyor?

Dosyada bir eksik mi var? Varsa neden bildirilmiyor?

Dosyada eksiklik yoksa, izin verilmemesi için baskı mı yapılıyor?

Baskı söz konusuysa, kim ya da kimlerden geliyor?

Logo değişikliğine izin verilmeyecekse, bunun gerekçesi nedir?

Unutulmasın ki, özgür basın yoksa, o ülkede demokrasi de yoktur.

Televizyon kanalı için yapılan milyonlarca liralık yatırımın heba olmaması, kanal için istihdam edilen ve edilecek olan onlarca işsiz gazetecinin evine ekmek götürebilmesi, RTÜK’ün vereceği tek cümlelik olumlu karara bağlı.

Hukukta ve ekonomide yapılacağı söylenen reformlar lafta kalmamalı. Demokrasinin gereği yerine getirilmeli.

Anayasal güvence altındaki basın özgürlüğüne ve milyonlarca vatandaşın haber alma hakkına saygı duyulmalı.

SÖZCÜ TV‘nin yayına başlaması için logosunu değiştirmesine izin verilmeli.