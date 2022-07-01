RTÜK’ten Deutsche Welle ve Voice of America açıklaması

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın lisansı olmadan yayın yapan DW ve VOA internet sitelerine erişim engeli getirilmesine ilişkin, sitelerin yasalar gereği Türkiye’de şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları durumunda erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunulacağı belirtildi.

RTÜK’ten mahkeme kararıyla DW ve VOA internet sitelerine erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Üst Kurul uzmanlarının www.dw.com, www.amerikaninsesi.com internet sitelerini incelediği belirtilen açıklamada, “Uzman görüşüne göre ‘tüm medya içeriği’ sekmesi altında ise ‘ses dosyaları’ ve ‘video’ sekmelerinin yer aldığı ve bu içeriklerin ‘programlar’ sekmesi ile program bazında kategorize edilmesi ve katalog şeklinde sunuluyor olmasından dolayı isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürütüldüğü ve internet İBYH lisansı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Üst Kurul da görüşü yerinde bularak, anılan internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği 72 saat süre vermiştir. Yasal süre sonunda RTÜK’e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır” ifadelerine yer verildi.

LİSANS ALMA SÜREÇLERİNİ BAŞLATMALARI GEREKİYOR

Söz konusu sitelerin yasalar gereği Türkiye’de şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları durumunda Üst Kurul’un erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacağı belirtilen açıklamada, “RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır. Ancak her demokratik ülke gibi Türkiye de hukuk devletidir.

Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır. Legal zeminlerde halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda 6112 sayılı Kanun ile çalışan Üst Kurul, görevini eksiksiz yerine getirmektedir. İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur” denildi. (İHA)

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