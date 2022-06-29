RTÜK’ten iki muhalif kanala Sedat Peker cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV ve KRT’ye suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarına ilişkin yapılan yayınlardan dolayı para cezası kesti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından Halk TV ve KRT’ye yüzde 3 para cezası kesildiğini duyurdu.
İlhan Taşçı’nın paylaşımı şöyle:
“Sedat Peker‘in açıklamalarının tartışılmasından rahatsız olan Süleyman Soylu‘nun şikayeti üzerine RTÜK rapor düzenledi; Halk TV ve KRT’ye %3 para cezası kesildi. Oysa cezalandırılan yayınlarda Peker’in iddialarının araştırılmaması, soruşturulmaması eleştiriliyor.
RTÜK cezasını Sedat Peker’in açıklamalarının değerlendirildiği programlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “eleştiri sınırı ötesinde küçük düşürüldüğü” gerekçesine dayandırdı. Kararlar oy çokluğuyla alındı. Karara Sayın Konuralp ile birlikte karşı oy kullandık.”