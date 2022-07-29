RTÜK’ten Netflix’teki Jurassic World Kretase Kampı dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix’te yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı dizisi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netflix’te yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Şahin, mesajında şunları belirtti:
* “RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz.
* Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız.
* Bu bilinçle,Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır.”