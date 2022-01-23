RTÜK’ten olağanüstü toplantı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, yarın Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi. RTÜK üyesi Okan Konuralp, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “toplumda infial yaratan yayınlar” vurgusuyla Üst Kurul’u yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. Gündeminde Sedef Kabaş’ın değerlendirmeleri de olan toplantı şüphesiz, Saray tarafından talimatlandırılmış bir toplantıdır ve bir panik halinin tezahürüdür!” açıklamasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in gündemdeki gelişmeler üzerine tüm üyeleri olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamasında Taşçı, “RTÜK Başkanı, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen yarın saat 12’de Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı! Amaç Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1’e haddini bildirmek. Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı? Amaç belli. Saraydan gelen talimatı bir an önce yerine getirmek” dedi.

“TOPLUMDA İNFİAL YARATAN YAYINLAR” VURGUSU

RTÜK üyesi Okan Konuralp ise, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “toplumda infial yaratan yayınlar” vurgusuyla Üst Kurul’u yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. Gündeminde Sedef Kabaş’ın değerlendirmeleri de olan toplantı şüphesiz, saray tarafından talimatlandırılmış bir toplantıdır ve bir panik halinin tezahürüdür!” açıklamasında bulundu.

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